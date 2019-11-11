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Исследователи изучают происхождение "гостей из межзвездного пространства"

Исследователи изучают происхождение "гостей из межзвездного пространства"


К нашему большому удивлению, не одно, а два космических тела из межзвездного пространства вошли в Солнечную систему, начиная с 2017 г.
Первому из этих объектов было дано имя Оумуамуа, что означает «разведчик» или «посланник издалека» в переводе с гавайского языка, после открытия данного объекта канадским астрономом Робертом Уэриком. Второй «гость» из межзвездного пространства, объект 2I/Борисова, был назван в честь его первооткрывателя астронома-любителя Геннадия Борисова.
Пол Вайгерт (Paul Wiegert) из Института исследований Земли и космоса Университета Западного Онтарио, Канада, в настоящее время пытается отследить происхождение этих прибывших издалека небесных тел вместе со своим бывшим студентом-бакалавром Тимом Халлаттом (Tim Hallatt), главным автором новой работы и ныне магистрантом Университета Макгилла.
В нашей галактике Млечный путь насчитывается более 100 миллиардов звезд, поэтому определение происхождения «гостей из межзвездного пространства» является весьма непростой задачей. Точные механизмы их формирования остаются неизвестными ученым. Однако, если отследить назад во времени движение этих тел, можно установить, по крайней мере в теории, место их происхождения.
Этим как раз и занимаются Вайгерт и Халлатт. Они начали свой проект с изучения нашего первого «гостя» из межзвездной среды, астероида Оумуамуа, и определили, что его низкая скорость по отношению к нашей Галактике указывает на то, что данный объект является относительно молодым – его возраст составляет не более 100 миллионов лет (для сравнения, возраст нашей Галактики примерно в 100 раз больше).
Объект 2I/Борисова попал в поле зрения ученых ранее в этом году. Согласно Вайгерту и Халлатту, возраст этого объекта намного больше, по сравнению с астероидом Оумуамуа, и поэтому его происхождение сложнее проследить. Хотя непрерывное движение звезд и других объектов в нашей Галактике делают невозможным точное определение места происхождения астероида Оумуамуа, Халлатт и Вайгерт смогли рассчитать, что этот космический камень должен был быть сформирован неподалеку от нашей Галактики, и что место его происхождения можно будет без труда наблюдать при помощи телескопов, если его удастся найти.
Предварительные данные, полученные этим научным коллективом, доступны на сервере arxiv.org.
11 ноябрь 2019 /
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