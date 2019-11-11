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Китайцы обдумывают полет на Марс
Первый полет должен состояться до 2050 года. Общий путь туда и обратно, по оценкам специалистов, займет около 500 дней.
По мнению китайских экспертов, научно-технической основой для таких экспедиций должны стать полеты на Луну. Сейчас в аэрокосмической корпорации страны продумывают стратегию выполнения этой задачи.
11 ноябрь 2019 /
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