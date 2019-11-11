SpaceX опубликовала видео, снятое «глазами» ракеты

Компания SpaceX опубликовала видео, снятое высоко над Землей с головного обтекателя ракеты во время запуска спутника связи Arabsat-6A в апреле.На кадрах показан вид с камеры, установленной на одной половине обтекателя, который был сброшен вниз, когда ракета прошла сквозь атмосферу. Обтекатель плавно вращается, открывая вид на сияющий голубой диск Земли, затем на Солнце и темное космическое пространство.Обе половины обтекателя благополучно приземлились в океане и были возвращены. Они будут повторно использованы в понедельник, 11 ноября, во время запуска 60 спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9. Ракета будет запущена со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Прямой эфир на официальном сайте компании начнется в 14:51 по Гринвичу.Система спутников Starlink призвана обеспечить широкополосный доступ к сети интернет. Базовая группировка будет включать 11 000 спутников, затем их число может возрасти до 40 000.