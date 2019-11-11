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Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами

Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами


НАСА получило от Boeing проект нового лунного посадочного модуля. Благодаря меньшему количеству этапов полета, он способен доставить людей на Луну быстрее, безопаснее и дешевле, чем прочие существующие программы.
Boeing откликнулся на объявленный НАСА тендер по созданию обитаемого посадочного лунного модуля и представил собственную концепцию HLS (Boeing Human Lander System). Она отличается меньшим количеством этапов, чем у других проектов: 5 против 11-ти.
«Мы разработали концепцию «Наименьшее количество шагов к Луне», которая сокращает количество сложных этапов и обеспечивает самый безопасный и прямой путь к поверхности Луны», — сказал старший вице-президент по космическим программам Boeing и глава Boeing Defense, Space & Security Джим Чилтон. Например, компания предлагает обойтись без дополнительной ступени, необходимой для схода с лунной орбиты и посадки, новый корабль должен будет делать это самостоятельно.
В основе HLS лежит Boeing CST-100 Starliner — проект, который может стать первым пилотируемым многоразовым космическим кораблем американского производства. Starliner был успешно испытан в этот понедельник, 4 ноября 2019 года: проверялась система аварийного спасения корабля (САС). Ускоритель смог разогнать капсулу до 650 миль в час (1045 км/ч) всего за 5 секунд.
Основной козырь Boeing — меньшее количество этапов на пути к Луне. К этому же стремятся все конкуренты, включая компанию SpaceX.
Для справки
Недавно Илон Маск заявил о том, что ориентировочная стоимость вывода 100 тонн груза на низкую околоземную орбиту строящимся кораблем Starhip составит от 2 млн долларов (менее 128 млн рублей). Это очень дешево и может сыграть значительную роль при выборе средств доставки грузов и астронавтов на спутник Земли. Однако стоит учитывать, что для достижения Луны и Марса, потребуется гораздо больше топлива, а полезная нагрузка значительно сократится. Многое зависит и от типа горючего, что влияет на эффективность работы двигателей и на стоимость полета. Поэтому приводимые компаниями характеристики «от» недостаточны для определения, какой из проектов более эффективен для достижения Луны и возврата на Землю. Решение НАСА относительно выбора проекта для полета на Луну мы узнаем в следующем году. Все проекты Агентству уже предоставлены и специалисты приступили к оценке эффективности каждого из них. Полет к Луне намечен на 2024 год.
11 ноябрь 2019 /
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