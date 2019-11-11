Ученые уточнили скорость расширения Вселенной

Вооружившись ультрасовременными технологиями и методами, команда исследователей из Университета Клемсона, США, смогла предложить еще один независимый способ определения одной из наиболее фундаментальных констант нашей Вселенной.В новой научной работе группа из 10 ученых, возглавляемая А. Домингесом (A. Dominguez) из Университета Комплутенсе де Мадрид, Испания, предложила уникальный способ определения постоянной Хаббла – величины, описывающей скорость расширения нашей Вселенной.Концепция расширяющейся Вселенной активно продвигалась американским астрономом Эдвином Хабблом (1889-1953), в честь которого назван современный космический телескоп. В начале 20-го века Хаббл стал одним из первых астрономов, сумевших понять, что Вселенная состоит из множества галактик. Дальнейшие исследования привели астронома к самому знаменитому его открытию: установления того факта, что галактики удаляются друг от друга со скоростью, пропорциональной расстоянию между ними.Современные ученые до сих пор не могут сойтись на каком-либо одном значении постоянной Хаббла. Методы определения этой константы, основанные на изучении реликтового излучения (фонового свечения Вселенной после Большого взрыва), дают значение порядка 67,5 километра в секунду на мегапарсек, в то время как методы, основанные на наблюдениях объектов постоянной светимости в местной Вселенной, дают значение порядка 74 километров в секунду на мегапарсек. Причины столь большого расхождения между этими двумя методами до сих пор остаются неясными для астрономов.В своей работе Домингес и его коллеги использовали оригинальный метод, основанный на измерениях ослаблении внегалактического гамма-излучения при помощи космической гамма-обсерватории Fermi («Ферми») НАСА и черенковских детекторов Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes. Сравнив полученные данные измерений с теоретическими моделями, авторы смогли получить новую оценку постоянной Хаббла, которая составила, согласно исследователям, примерно 67,5 километра в секунду на мегапарсек, что близко к результату, полученному ранее при помощи миссии Planck («Планк») Европейского космического агентства.Фотоны гамма-излучения, испускаемые внегалактическими источниками, движутся по Вселенной в направлении Земли и могут быть поглощены в пути в результате взаимодействия с фотонами света, испускаемого звездами. Скорость этого поглощения зависит от расстояния, пройденного фотонами внегалактического гамма-излучения в космосе, а это расстояние, в свою очередь, зависит от скорости расширения Вселенной. Если расширение происходит медленно, высокоэнергетические фотоны от внегалактических источников проходят относительно небольшое расстояние – и наоборот. Поэтому интенсивность поглощения этих фотонов связана со значением постоянной Хаббла. В этой работе данная связь была использована для оценки скорости расширения Вселенной, пояснили авторы, раскрывая суть используемого ими метода.