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На МКС поймали мощный сигнал из далекого космоса

На МКС поймали мощный сигнал из далекого космоса


Телескоп NASA Neutron star Interior Composition Explorer (NICER), установленный на Международной космической станции, зафиксировал внезапный и очень мощный сигнал. Ученые считают, что он был вызван выбросом энергии в результате термоядерного взрыва, произошедшего на поверхности пульсара.
Статья с описанием результатов исследования опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Мощный сигнал был получен еще 19 августа 2019 года. Он стал следствием взрыва, вызванного массивной термоядерной вспышкой на поверхности пульсара.

Этот всплеск рентгеновского излучения стал самым ярким и мощным, когда-либо зафиксированным телескопом NICER. Ученые установили, что источником сигнала стал объект, получивший название SAX J1808.4-3658.
"Этот взрыв был выдающимся, - говорит ведущий автор исследования Питер Булт, астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда. - Мы увидели двухступенчатое изменение яркости, которое, как мы думаем, было вызвано выбросом отдельных слоев с поверхности пульсара, а также другие особенности, которые помогут нам расшифровать физику этих мощных событий".
Исследование выявило очень много различных явлений, которые никогда ранее не наблюдались вместе при одном взрыве. Удивило ученых и то, что затухающий огненный шар неожиданно на короткое время стал ярче. Причины этого астрономы пока не могут найти.
Это событие было классифицировано как рентгеновский взрыв типа I. Оно всего за 20 секунд высвободило столько же энергии, сколько Солнце производит примерно за 10 дней.
Объект J1808 расположен примерно в 11 тысячах световых лет от Земли в направлении созвездия Стрельца. Он вращается с головокружительной скоростью - 401 оборот в секунду. Этот пульсар является частью двойной системы. Его спутник - коричневый карлик: объект больше гигантской планеты, но слишком маленький, чтобы быть звездой.
Постоянный поток водорода "течет" от спутника к нейтронной звезде и накапливается в обширном "хранилище", которое называется аккреционным диском. Каждые несколько лет диски вокруг пульсаров, таких как J1808, становятся настолько плотными, что большое количество газа ионизируется. Он начинает закручиваться спиралью внутрь и опускается на пульсар.
Там водород создает горячее и постоянно углубляющееся "море". В основании этого слоя температура и давление повышаются до тех пор, пока ядра водорода не соединяются, образуя ядра гелия. В результате производится энергия.
"Гелий оседает и создает свой собственный слой, - объясняет соавтор исследования Завен Арзуманян. - Как только этот слой достигает глубины нескольких метров, условия позволяют ядрам гелия сливаться в углерод. Затем гелий взрывается и выпускает термоядерный огненный шар по всей поверхности пульсара".
09 ноябрь 2019 /
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