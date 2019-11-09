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Может ли возникнуть жизнь рядом с белым карликом?

Может ли возникнуть жизнь рядом с белым карликом?


Когда жизнь звезды подходит к своему логическому завершению, она, прежде чем умереть, напоследок показывает настоящее космическое шоу, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Проведенные наблюдения за похожими на Солнце звездами показывают, что приблизительно через 5 миллиардов лет наша звезда превратится в красный гигант, который практически вплотную приблизится к Земле, поглотив Меркурий и Венеру. После проведения ритуала “космического каннибализма”, Солнце полностью сбросит внешнюю оболочку в космос, окружив свое ядро — будущий белый карлик — планетарной туманностью. Но что же будет потом? Сможет ли какая-либо гипотетическая жизнь возникнуть на руинах Солнечной системы?
Жизнь рядом с белым карликом
Как уже упоминалось выше, белые карлики — это остатки небольших звезд, массы которых было недостаточно, чтобы превратиться в нейтронную звезду или черную дыру. Известно, что самым ближайшим белым карликом к нашей Солнечной системе является звезда Сириус В, которая находится от нас на расстоянии 8,6 световых лет. Несмотря на то, что в окрестностях Сириуса В не было найдено каких-либо планетоподобных объектов, ученые считают, что жизнь рядом с обнажившимся ядром красного гиганта вполне может появиться ввиду гораздо большей продолжительности жизни такого небольшого объекта даже по сравнению с нашим Солнцем. Исследователи считают, что потенциально обитаемая планета, освещаемая светом белого карлика, должна находится к своему светилу на расстоянии в 100 раз меньшем, чем Земля к Солнцу. Но как может возникнуть обитаемый мир на столь небольшом расстоянии, если бурное прошлое красного гиганта, которым еще совсем недавно мог обладать кажущийся безобидным белый карлик, должно было поглотить большинство своих же планет? Дело в том, что при уничтожении окружавших ту или иную звезду объектов, их газопылевые остатки могут со временем образовать так называемые планеты “второго поколения”, которые способны мигрировать к белому карлику уже после его появления. Известно, что большинство обнаруженных белых карликов содержит большое количество тяжелых материалов, что может указывать и на наличие скалистых планет, вращающихся вокруг своей миниатюрной звезды.
Может ли возникнуть жизнь рядом с белым карликом?

На планетах рядом с белыми карликами может возникнуть жизнь
Впервые вероятное наличие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды — белого карлика, было подтверждено в 2018 году, когда на орбите карликовой звезды J122859.93+104032.9 был найден уникальный объект, впоследствии признанный ядром бывшей планеты. От полного распада его смог защитить особенный состав, который включает в себя большое количество железа и никеля. Изучить найденную “планету” в скором времени сможет телескоп “Джеймса Уэбба”, который сможет оценить возможность существования хотя бы простейшей жизни на объектах, вращающихся вокруг белых карликов. Несмотря на то, что миры такого типа будут постоянно подвергаться опасности получить мощную дозу рентгеновского или ультрафиолетового излучения, исследователи считают, что вероятность нахождения землеподобной планеты рядом с карликовыми звездами можно оценить как 1:500, что, кстати говоря, представляет из себя очень даже неплохой результат.
09 ноябрь 2019 /
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