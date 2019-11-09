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Найдена экзопланета пережившая превращение звезды в красного гиганта

Найдена экзопланета пережившая превращение звезды в красного гиганта


Через 5 млрд лет Солнце полностью исчерпает запасы своего водородного горючего. После этого в недрах нашего светила начнется реакция превращения гелия в углерод. Его ядро начнет сжиматься, а внешняя оболочка наоборот, расширяться. Звезда превратится в красный гигант.
Как показывают расчеты, на этой стадии размеры Солнца вырастут как минимум в 200 раз, то есть почти до современной земной орбиты. С большой долей вероятности, оно поглотит и уничтожит нашу планету. Впрочем, возможно это еще не окончательный «приговор». Как показывают последние наблюдения, некоторым планетам удается пережить фазу превращения звезды в красного гиганта.
Международная команда астрономов объявила от открытии экзопланеты, обращающейся вокруг проэволюционировавшего светила HD 203949. Это красный гигант, который уже пережил стадию максимального расширения. Особенность находки заключается в том, что орбита экзопланеты проходит на расстоянии 0.65 а. е. от поверхности звезды. В момент максимального расширения оболочка красного гиганта распространялась значительно дальше этого рубежа. Отсюда возникает вопрос: как экзопланета сумела уцелеть?
Найдена экзопланета пережившая превращение звезды в красного гиганта

По мнению исследователей, разгадка кроется в эволюции ее орбиты. Ученые провели ряд компьютерных симуляций. Они показали, что в прошлом орбита экзопланеты могла проходить на безопасном расстоянии в 3.1 – 3.5 а. е. от звезды. Лишь впоследствии она перешла на нынешнюю орбиту. Процесс «миграции» скорее всего был вызван приливными взаимодействиями, возникшими после того как красный гигант пережил этап расширения и сбросила значительную часть своей оболочки.
09 ноябрь 2019 /
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