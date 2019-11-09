» » Индия рассматривает возможность отправки новой миссии к Венере

Индия рассматривает возможность отправки новой миссии к Венере

Индия рассматривает возможность отправки новой миссии к Венере


До настоящего времени Индия запустила в космос всего лишь три миссии по исследованию планет, однако теперь у страны появилась новая научная цель – Венера.
Ученые и инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO) представили план по подготовке нового венерианского орбитального аппарата Индийскому национальному правительству и надеются, что получат одобрение. Этот космический аппарат может быть запущен всего лишь через несколько лет, а на его борту можно будет разместить более десятка научных инструментов.
«Основной целью является составление карт поверхности Венеры и ее подповерхностного слоя», - сказал Нигар Шаджи (Nigar Shaji), ученый из ISRO, обращаясь к группе экспертов по Венере на собрании, проходившем на минувшей неделе в Колорадо.
Согласно Шаджи, этот венерианский орбитальный аппарат, который разрабатывает ISRO, сможет сформировать такую базу данных по Венере в течение примерно одного года. Кроме составления карты поверхности он также сможет заглянуть чуть глубже – под поверхность, где ученые планируют обнаружить центры вулканической активности.
Бортовые инструменты зонда также помогут изучать атмосферу и ионосферу планеты, анализировать взаимодействие Венеры с окружающей средой, сказал Шаджи. Агентство ISRO перечислило 16 инструментов, предложенных индийскими учеными, которыми, по мнению этой научной организации, будет возможно оснастить космический аппарат. В это число вошли инструменты, предназначенные для слежения за облаками, обнаружения молний, анализа таинственного свечения атмосферы планеты и измерения параметров прохождения через Венеру потоков заряженных частиц плазмы, идущих со стороны нашего Солнца.
Еще несколько инструментов были предложены зарубежными партнерами. Три инструмента были предложены Соединенными Штатами, однако оказались, в соответствии с решением ISRO, слишком дорогими для установки на этот новый индийский орбитальный аппарат для изучения Венеры, и агентство отказалось от них.
Если миссия будет одобрена, космический аппарат будет запущен в июне 2023 г. при помощи ракеты Geosynchronous Satellite Launch Vehicles, той же самой ракеты, которая была использована для запуска минувшим летом индийской миссии «Чандраян-2».
09 ноябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Индийский аппарат вышел на траекторию полета к Луне
Хочу все знать

Индийский аппарат вышел на траекторию полета к Луне

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в ночь на среду маневр по переводу лунной станции "Чандраян-2" с земной орбиты на траекторию полета к Луне....
Nasa отправит космический аппарат для изучения адской поверхности Венеры
Хочу все знать

Nasa отправит космический аппарат для изучения адской поверхности Венеры

Со всеми разговорами об отправке людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс, можно легко забыть о том, что есть другие планеты, которые стоит исследовать. Так, команда инженеров из NASA нацелена на
Интересные факты о Венере.
Хочу все знать

Интересные факты о Венере.

Вы знаете, что день на Венере равен 243 земных суток и год на Венере равен 224,7 земным суткам. День на Венере больше, чем год потому, что она вращается очень медленно! Венера вращается вокруг своей
Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли
Хочу все знать

Индийский лунный аппарат сделал снимки Земли

Индийская лунная миссия «Чандраян-2» была запущена 22 июля 2019 года — при помощи ракеты-носителя GSLV Mk.III. Миссия включает орбитальный аппарат, посадочный модуль «Викрам» и луноход «Прагаян»....
Определены возможные места посадки на Венеру
Хочу все знать

Определены возможные места посадки на Венеру

Миссия «Венера-Д» продвигается: определены пять возможных мест посадки спускаемого аппарата. Все они расположены в северном полушарии планеты, так как это наиболее предпочтительная зона с точки
Планета Венера
Хочу все знать

Планета Венера

Планета Венера: интересные факты.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладSpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 годуШугаринг: плюсы и минусыПреимущества матрасов MatroluxeЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаУченые показали проект российского лунохода для миссии "Луна-28"


Свежие Статьи
Очень большой телескоп

Очень большой телескоп

Вымирающие новозеландские крапивники

Вымирающие новозеландские крапивники

Тайник с серебряными шекелями

Тайник с серебряными шекелями

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+