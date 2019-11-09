Индия рассматривает возможность отправки новой миссии к Венере

До настоящего времени Индия запустила в космос всего лишь три миссии по исследованию планет, однако теперь у страны появилась новая научная цель – Венера.Ученые и инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO) представили план по подготовке нового венерианского орбитального аппарата Индийскому национальному правительству и надеются, что получат одобрение. Этот космический аппарат может быть запущен всего лишь через несколько лет, а на его борту можно будет разместить более десятка научных инструментов.«Основной целью является составление карт поверхности Венеры и ее подповерхностного слоя», - сказал Нигар Шаджи (Nigar Shaji), ученый из ISRO, обращаясь к группе экспертов по Венере на собрании, проходившем на минувшей неделе в Колорадо.Согласно Шаджи, этот венерианский орбитальный аппарат, который разрабатывает ISRO, сможет сформировать такую базу данных по Венере в течение примерно одного года. Кроме составления карты поверхности он также сможет заглянуть чуть глубже – под поверхность, где ученые планируют обнаружить центры вулканической активности.Бортовые инструменты зонда также помогут изучать атмосферу и ионосферу планеты, анализировать взаимодействие Венеры с окружающей средой, сказал Шаджи. Агентство ISRO перечислило 16 инструментов, предложенных индийскими учеными, которыми, по мнению этой научной организации, будет возможно оснастить космический аппарат. В это число вошли инструменты, предназначенные для слежения за облаками, обнаружения молний, анализа таинственного свечения атмосферы планеты и измерения параметров прохождения через Венеру потоков заряженных частиц плазмы, идущих со стороны нашего Солнца.Еще несколько инструментов были предложены зарубежными партнерами. Три инструмента были предложены Соединенными Штатами, однако оказались, в соответствии с решением ISRO, слишком дорогими для установки на этот новый индийский орбитальный аппарат для изучения Венеры, и агентство отказалось от них.Если миссия будет одобрена, космический аппарат будет запущен в июне 2023 г. при помощи ракеты Geosynchronous Satellite Launch Vehicles, той же самой ракеты, которая была использована для запуска минувшим летом индийской миссии «Чандраян-2».