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Метеорный поток Тауриды достигнет пика в ночь на 11 ноября

Метеорный поток Тауриды достигнет пика в ночь на 11 ноября



В ночь на понедельник, 11 ноября, и в ранние часы вторника, 12 ноября, достигнет своего пика метеорный поток Северные Тауриды. Это второй звездопад в сезоне, вызванный обломками, оставленными кометой Энке, первым из которых являются Южные Тауриды с пиком в октябре, сообщает AccuWeather.
Северные Тауриды — это небольшой метеорный поток, приносящий около пяти метеоров в час. Тем не менее, некоторые из метеоров могут быть впечатляющими.
«Тауриды не славятся большим количеством, скорее, они больше известны своими огненными шарами, которые они производят», — говорится на сайте Американского метеорного общества (AMS).
Радиант метеорного потока находится в созвездии Тельца. Термин «радиант» означает область небесной сферы, кажущейся источником метеоров.
В ночь с 16 на 17 ноября произойдет пик метеорного потока Леонид, который приносит обычно около 15 метеоров в час.


09 ноябрь 2019 /
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