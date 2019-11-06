Что стоит знать туристу о Мексике?

Ежегодно огромная страна в Северной Америке – колоритная Мексика – привлекает к себе внимание тысяч туристов. Неудивительно, ведь такого приятного, разнопланового и необычного отдыха больше нигде не найти. Не верите? Проверьте здесь https://vmeksiku.com/ . И если уж решили путешествовать, то смело бронируйте перелет в Мексику и отель по самой доступной цене. А мы поможем морально подготовиться к этой поездке, чтоб все прошло гладко.

Итак, лететь в Мексику можно хоть круглый год. Но высоким сезоном считается период с ноября по апрель. А вот июль и август довольно опасны, ведь в это время на страну обрушиваются сильные и продолжительные тропические ливни в сочетании с мощными ураганными ветрами.

Наиболее шумная Мексика во время национальных праздников. Особенно колоритными считается Праздник Мертвых (первые дни ноября) и Мексиканский Карнавал (неделя перед началом Великого Поста). Учтите, в дни государственных и религиозных праздников местное население не работает. Хотя это не касается отелей, кафе, баров, ночных клубов и т.д.

В любой части Мексики вам будет куда сходить, и чем заняться. Хотя, условно, Мексику можно разделить на несколько зон – для пляжного и семейного отдыха подойдет карибское побережье, для спортивной рыбалки и серфинга – Калифорнийский залив. Древние руины майя открыты для гостей на полуострове Юкатан. Красоты тропических джунглей удобнее всего исследовать тоже в районе курортов Канкуна и Ривьера-Майя, на востоке страны. Но не менее интересными для посещения будут города Акапулько, Мехико, Гвадалахара и т.д.

Обязательно запаситесь средствами защиты от солнца, противоаллергическими лекарствами и мазями, а также возьмите с собой несколько комплектов одежды из натуральной ткани. Также стоит учесть, что кухня Мексики насыщена оригинальными приправами и специями, в блюдах много острых и пряных ингредиентов. В сочетании с алкоголем это может не самым благоприятным образом сказаться на вашем самочувствии. Поэтому, специальные средства, помогающие при отравлении, лишними не будут. И не пейте водопроводную воду.

Закупать подарки лучше на стихийных рынках, уличных ярмарках и среди местного населения в курортных городках. Специализированные магазинчики предложат вам тот же ассортимент, но за более высокую цену. Кстати, перед походом за сувенирами или просто шоппингом, обязательно разменяйте доллары на местную валюту. Так будет проще и удобнее расплачиваться за покупки. И меньше шансов переплатить.

Всегда держите при себе ровно столько денег, сколько нужно на текущие расходы. Держитесь уверенно, но не вызывающе, чтоб не стать жертвой ненужного внимания. Не курите в общественном месте и не распивайте алкоголь на людях, только в кафе и ресторанчиках.

Перед поездкой обязательно возьмите с собой специальный переходник для розетки. Ведь напряжение в местных отелях достигает всего 110 В.

Запомните, вызвать скорую, пожарных или полицию можно по номеру «06».

Обязательно выучите пару фраз на испанском. Хотя бы приветствие, ведь в Мексике здороваются все и со всеми. Если придерживаться таких нехитрых рекомендаций, ничто не сможет испортить вам поездку.