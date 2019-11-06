Для чего нужны гостиничные чеки на заказ

Сотрудники компаний, которые часто посещают Санкт-Петербург по деловым вопросам, прекрасно знают, как подготовить проездные документы. Здесь самый важный пункт - гостиничные чеки. Эти документы должны быть предоставлены бухгалтеру после возвращения из командировки. Сотрудник может получить компенсацию только, при использовании собственных средств для бронирования номера в одной из гостиниц Северной столицы.

Гостиничные чеки можно, без особых проблем, получить в специализированной компании. Более подробную информацию об этом вы можете найти на официальном сайте этой компании, в соответствующем разделе. На этом портале вы также можете заполнить онлайн-заявку на получение гостиничных чеков Санкт-Петербург.

Это специальная квитанция, выданная на бланке ранее утверждённой формы. Конечно, у разных отелей могут быть свои собственные учетные записи, но они обязательно должны включать следующую информацию:

название документа;

информация об отеле (подробности);

информация о счёте, включая дату его выдачи;

информация о клиенте, включая паспортные данные, время прибытия и отъезда из отеля и прочие данные.

стоимость проживания, а в документе должны быть указаны тарифы на услуги и НДС.

В отчёте должны быть подпись ответственного лица и печать гостиничного комплекса. Расходы сотрудника во время командировки могут быть подтверждены только соответствующим чеком отеля Санкт-Петербурга.

Есть несколько причин, по которым вам могут понадобиться чеки на заказа. Прежде всего отметим, что в настоящее время проживание в отеле СПб стоит больших денег, поэтому многие (особенно из малых городов) решают остановиться не в гостинице, а в съемной квартире, которая намного дешевле. Конечно, вы не можете получить чеки в этом случае. Поэтому вам придётся заказать их.

Кроме того, некоторые при поездке в Северную столицу, решают остановиться не в отеле, а у родственников или близких знакомых. А подтвердить проживание в отеле можно только с купленными чеками. Уверяем вас. что сумма такой покупки будет меньше, чем компенсации из бухгалтерии - поэтому вы останетесь в выигрыше.