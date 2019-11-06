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Как увидеть одно из самых ярких астрособытий года

Как увидеть одно из самых ярких астрособытий года


До одного из самых ярких астрономических событий года осталось меньше недели. В понедельник, 11 ноября, состоится транзит Меркурия. Далекая планета в виде маленькой темной точки будет медленно скользить по солнечному диску. Транзит начнется в 15:35 по Москве и продолжится 6 часов.

Жители всех континентов, кроме Австралии, увидят хотя бы часть явления. В северных широтах из-за раннего захода Cолнца можно будет наблюдать только начало.
C Земли размер планеты составляет всего 1/194 от видимого диаметра Солнца. Для наблюдений рекомендуется использовать телескоп с защитным фильтром и 50-кратным увеличением. Если нет фильтра, изображение можно спроецировать через телескоп на стену или экран. Только не смотрите на Солнце без защиты, чтобы не повредить глаза!
Интересны телескопы, оснащенные фильтром H-alpha. Они настроены на красное свечение солнечного водорода и показывают Солнце как кипящий ад, пересекаемый темными магнитными нитями. 11 ноября крошечный Меркурий будет перемещаться по этому звездному пейзажу. Вот пример H-alpha-изображения, полученного во время последнего транзита Меркурия 9 мая 2016 года.
Пол Эндрю сделал этот снимок с помощью своей обсерватории в Дувре, Великобритания. Фоновый протуберанец сделал Меркурий похожим на комету с хвостом.
Транзиты Меркурия происходят всего 13 раз за столетие, следующий ожидается лишь 13 ноября 2032 года.
06 ноябрь 2019 /
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