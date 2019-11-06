» » Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи


Ученые обнаружили, что переход черных дыр к состоянию теплового равновесия происходит аналогично квантовым системам без влияния гравитации. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Physical Review Letters.
Черные дыры играют особую роль в современной физике. Для описания этих астрофизических объектов нужно учесть не только эффекты квантовой механики, но и эффекты Общей теории относительности Эйнштейна.
Согласно квантовой механике черные дыры должны вести себя аналогично другим квантовым системам. Тем не менее во многих случаях это проблематично с точки зрения Общей теории относительности. Поэтому вопрос понимания квантовой механики черных дыр остается открытым и служит источником так называемого информационного парадокса. Понимание информационного парадокса должно помочь понять основные принципы квантовой гравитации.
Один из волнующих ученых вопросов — как черные дыры термализуются, то есть переходят в состояние термодинамического равновесия. В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи. А именно, возникновение равновесия можно объяснить с помощью того же механизма, что и в обычном случае.
Теоретические исследования черных дыр стали возможны благодаря быстроразвивающимся теоретическим методам: например, таким, как голографическая дуальность. Она позволяет описывать квантовую гравитацию в рамках динамики обычных квантовых систем. По мнению ученых, несмотря на то, что дополнительные исследования еще необходимы, уже можно говорить о том, что поведение черных дыр и квантовую гравитацию в целом можно объяснить с точки зрения обычной квантовой механики.
Также опубликованная работа проливает свет на процесс термализации многочастичных квантовых систем с симметриями. Хорошо известно, что изолированные квантово-механические системы могут быть описаны в рамках равновесной статистической механики. Точное математическое утверждение, обеспечивающее такое описание, называется гипотезой термализации собственного состояния (Eigenstate Thermalization Hypothesis). Тем не менее доказательства этой гипотезы пока отсутствует.
Авторы статьи частично восполняют этот пробел. «Насколько нам известно, наша работа стала первым аналитическим доказательством гипотезы термализации собственного состояния в трансляционно-инвариантных системах, в то время как все предыдущие работы по данной тематике опирались на численный анализ. Мы считаем, что основные выводы и техника вычислений, развитая в рамках нашей работы, представляют большой интерес», — объясняет профессор Анатолий Дымарский из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха.
06 ноябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Квантовая гравитация может приводить к еще одному наблюдаемому эффекту
Хочу все знать

Квантовая гравитация может приводить к еще одному наблюдаемому эффекту

В рамках квантовой гравитации негладкая микроскопическая структура пространства приводит к нарушению лоренц-инвариатности, из-за которого скорости фотонов и других частиц сверхвысокой энергии
Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр
Хочу все знать

Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр

Ученые нашли три сверхмассивные черные дыры, объединившиеся в одну систему. Необычные объекты удалось наблюдать с помощью космической рентгеновской обсерватории Chandra и других телескопов NASA. ...
Стивен Хокинг был прав: черные дыры способны испаряться
Хочу все знать

Стивен Хокинг был прав: черные дыры способны испаряться

Самый известный ученый XX века Стивен Хокинг в 1974 году сделал одно из своих самых необычных предсказаний: черные дыры способны полностью испаряться. На протяжении почти 50 лет теория ученого
Червоточины могут соединять черные дыры в разных вселенных
Хочу все знать

Червоточины могут соединять черные дыры в разных вселенных

Новое исследование ученых предлагает нам немного отвлечься от повседневных забот и подумать вот о чем — что, если можно отправить сообщение в другую Вселенную с помощью черной дыры? Дойдет ли оно? И
Черная дыра может быть дверью в альтернативную реальность
Хочу все знать

Черная дыра может быть дверью в альтернативную реальность

Как часть космической матрешки, наша вселенная может находиться внутри черной дыры, которая сама по себе является частью большой вселенной. Все черные дыры, обнаруженные в нашей Вселенной — от
Физики создали черную дыру
Хочу все знать

Физики создали черную дыру

Черные дыры, как известно, представляют собой остатки звездных ядер, которые сжимаются до такой плотности, что здесь уже нет вещества в привычном понимании, под действием собственной гравитации.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладSpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 годуШугаринг: плюсы и минусыПреимущества матрасов MatroluxeЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаУченые показали проект российского лунохода для миссии "Луна-28"


Свежие Статьи
Очень большой телескоп

Очень большой телескоп

Вымирающие новозеландские крапивники

Вымирающие новозеландские крапивники

Тайник с серебряными шекелями

Тайник с серебряными шекелями

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+