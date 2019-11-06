Учёные из 153 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию на планете
Более 11 тыс. учёных из 153 стран подписали предупреждение о климатическом кризисе на Земле. В документе представлен анализ данных об использовании энергии, температуре планеты, росте населения, вырубке лесов, толщине полярного льда, парниковых выбросах и других параметрах за последние 40 лет. Значительная отрицательная динамика наблюдается практически по каждому из пунктов. Для спасения планеты от негативных эффектов глобального потепления авторы документа разработали программу действий и перечислили «шесть шагов», которые человечество должно предпринять немедленно. Более 11 тыс. исследователей из 153 стран подписали научную статью «Предупреждение учёных мира о климатическом кризисе», в которой говорится о чрезвычайной ситуации на планете. Документ содержит анализ основных причин изменения климата и программу спасения Земли от глобального потепления, состоящую из шести основных пунктов. Статья опубликована в журнале BioScience. Главные авторы статьи — американские экологи Уильям Риппл и Кристофер Вулф из Орегонского университета. Они отметили, что с момента проведения в Женеве Первой всемирной конференции по климату прошло уже 40 лет. И за это время неоднократно указывалось на растущую угрозу глобального потепления и звучали призывы к правительствам всех стран принять незамедлительные меры, чтобы остановить этот процесс. Исследователи представили доказательства того, что на сегодня экологическая ситуация на планете стала критической, и собрали в поддержку своего предупреждения более 11 тыс. подписей коллег. «Несмотря на длящиеся вот уже 40 лет международные переговоры, мы действуем в привычном ключе и с кризисом так и не справились», — отметил один из авторов статьи — профессор экологии Орегонского университета Уильям Риппл.
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