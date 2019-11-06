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Учёные из 153 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию на планете

Учёные из 153 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию на планете


Более 11 тыс. учёных из 153 стран подписали предупреждение о климатическом кризисе на Земле. В документе представлен анализ данных об использовании энергии, температуре планеты, росте населения, вырубке лесов, толщине полярного льда, парниковых выбросах и других параметрах за последние 40 лет.
Значительная отрицательная динамика наблюдается практически по каждому из пунктов. Для спасения планеты от негативных эффектов глобального потепления авторы документа разработали программу действий и перечислили «шесть шагов», которые человечество должно предпринять немедленно.
Более 11 тыс. исследователей из 153 стран подписали научную статью «Предупреждение учёных мира о климатическом кризисе», в которой говорится о чрезвычайной ситуации на планете. Документ содержит анализ основных причин изменения климата и программу спасения Земли от глобального потепления, состоящую из шести основных пунктов. Статья опубликована в журнале BioScience.
Главные авторы статьи — американские экологи Уильям Риппл и Кристофер Вулф из Орегонского университета. Они отметили, что с момента проведения в Женеве Первой всемирной конференции по климату прошло уже 40 лет. И за это время неоднократно указывалось на растущую угрозу глобального потепления и звучали призывы к правительствам всех стран принять незамедлительные меры, чтобы остановить этот процесс. Исследователи представили доказательства того, что на сегодня экологическая ситуация на планете стала критической, и собрали в поддержку своего предупреждения более 11 тыс. подписей коллег.
«Несмотря на длящиеся вот уже 40 лет международные переговоры, мы действуем в привычном ключе и с кризисом так и не справились», — отметил один из авторов статьи — профессор экологии Орегонского университета Уильям Риппл.
Учёные из 153 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию на планете

В своеобразную программу спасения планеты вошло сокращение воздействия загрязняющих веществ на атмосферу Gettyimages.ru © DuKai photographer
Авторы документа изучили данные о глобальном потеплении за последние 40 лет. Исследователи проанализировали информацию об использовании энергии, температуре планеты, росте населения, вырубке лесов, толщине полярного льда, показателях рождаемости и парниковых выбросах. Значительную отрицательную динамику практически по каждому из пунктов учёные проиллюстрировали графиками и цифрами.
Согласно полученным данным, за последние 10 лет массовая вырубка лесов увеличилась на 50%, выбросы углекислого газа — на 18%, производство мяса на душу населения — на 11%. Также экологи отметили, что каждое десятилетие число глобальных стихийных бедствий и аномальных природных явлений росло на 44%, а толщина полярного льда уменьшалась в среднем на 4,84 м.
Учёные подчеркнули необходимость глобального пересмотра взаимоотношений человека и природы — парниковый эффект может привести к цепной реакции и разрушению экосистем на суше и в Мировом океане.
Однако в статье отмечен и ряд положительных изменений, например использование энергии солнца и ветра только за последнее десятилетие выросло на 373%.
Учёные назвали шесть первоочередных задач («шесть шагов»), на решении которых необходимо сконцентрировать все силы. В своеобразную программу спасения планеты вошли: реформа энергетического сектора и переход к возобновляемым источникам энергии, сокращение воздействия на атмосферу загрязняющих веществ, восстановление и охрана экосистем, реформа продовольственной политики (снижение потребления мяса и изменение рациона в пользу потребления пищи растительного происхождения), а также построение безуглеродной экономики и стабилизация численности населения Земли.
Учёные из 153 стран объявили чрезвычайную климатическую ситуацию на планете

Учёные уверены, что только быстрые и организованные действия человечества помогут спасти планету Gettyimages.ru © Photographer is my life
Несмотря на грозное предупреждение, авторы нашли осторожный повод для оптимизма. Они отметили общий рост внимания к проблеме уничтожения природы на всех уровнях и надеются, что быстрые и организованные действия человечества помогут «поддержанию жизни на планете Земля, в нашем единственном доме».
06 ноябрь 2019 /
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