Преимущества хостинга на Линукс

В настоящее время пользователи ПК могут заказать для себя хостинг на платформе Linux или Windows. Следует отметить, что для пользователя, не имеет значения сам хостинг для ОС, - сервисное оборудование гораздо важнее.

Специализированные компании предлагают различные услуги в этой области, включая хостинг Linux. В сфере хостинг-провайдеров эти компании занимают лидирующие позиции, благодаря следующим преимуществам:

практически неограниченные тарифы; мощная антивирусная защита; круглосуточная служба поддержки; лидирующие позиции в поисковых запросах пользователей.

Некоторые клиенты ошибочно полагают, что если персональный компьютер работает под управлением ОС Windows, хостинг к нему следует выбирать соответствующим образом. Однако способ доступа к учётной записи обеих систем одинаков. Через FTP вы можете получить доступ к серверам, но только Linux работает с SSH или Telnet.

Не последняя роль в выборе хостинга - это стоимость услуг. В зависимости от дорогого оборудования, используемого хостинг-провайдером, цена услуг варьируется. Например, для Windows провайдеру придётся покупать дорогостоящие лицензии на программное обеспечение. Это главное преимущество хостинга на Linux, так как он предлагает свои услуги бесплатно.

Обе системы «говорят» на языках, понятных для программирования; Универсальные технологии будут доступны в любой из систем. Если говорить о безопасности, то у Linux есть явное преимущество. В отличие от Windows, система не так популярна, соответственно, с меньшим количеством вирусов.

Выбор хостинга и ОС должен основываться на возможностях, назначенных сайту. Обе системы являются многопользовательскими и способны запускать множество процессов одновременно. Но есть преимущество у Linux - в его доступности, относительной непопулярности, так что ваши данные надёжно защищены от вирусов.

Вам не нужно платить огромные деньги за лицензию, - все преимущества Linux доступны бесплатно. Что касается надёжности и производительности, он показывает лучшие результаты. В отличие от Windows, он может управлять большим количеством процессов. А все важные вопросы о хостинге будут на плечах профессионалов.