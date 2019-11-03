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Французский стартап изучит влияние космоса на вина

Французский стартап изучит влияние космоса на вина


Двенадцать бутылок бордосского вина включены в состав груза, который доставит на Международную космическую станцию (МКС), грузовой корабль Cygnus, запущенный в субботу с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Напитки не предназначены для потребления. Цель их отправки на орбиту - изучение длительного воздействия на них - в течение года - микрогравитации и космической среды.
Стартап Space Biology Unlimited, базирующийся в Бордо, объединяет усилия 15 ученых из Франции и Германии. Исследователи полагают, что этот эксперимент может помочь в понимании процессов, происходящих во время созревания вин, и позволит расширить представление науки об эволюции организмов в целом. Полученные знания, как надеются авторы эксперимента, можно будет использовать при разработке новых средств защиты растений в условиях глобальных климатических изменений.
"Мы убеждены в том, что не существует "планеты Б", и мы хотим при помощи космоса отыскать путь нашего будущего, внеся свой вклад в развитие сельского хозяйства, продовольственной промышленности и здравоохранения", - приводит слова руководителя исследовательской группы Николя Гома региональная газета Sud Ouest. Он подчеркнул, что названия винодельческих хозяйств не будут раскрываться, поскольку проект не преследует рекламные цели.
"Выдержка вина включает важные элементы земной биологической экосистемы, например, дрожжи, бактерии, кристаллический осадок, коллоиды и полифенолы. Тем не менее, этот сложный процесс до сих пор недостаточно изучен, особенно в том, что касается химического состава и вкусовых свойств напитка", - пояснил представитель Space Cargo Unlimited Эмманюэль Этчепар, чья компания курирует данную программу.
Это первый из шести запланированных космических экспериментов в рамках миссии Vitis Vinum In Spatium Experimentia ("Эксперимент с виноградным вином в космосе"). Еще пять экспериментов состоятся с 2020 по 2022 год. Главными приоритетами станут изучение изменений в микроорганизмах под воздействием искусственных источников стресса (соль, влажность, температура), изучение реакции растений на микрогравитацию для разработки стратегии по защите от плесени, генерирование новых веществ для медицины и сельского хозяйства и повышение устойчивости растений и продуктов к стрессовым условиям.
03 ноябрь 2019 /
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