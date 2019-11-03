Жители китайской провинции Аньхой страдают от сильнейшей за последние 50 лет засухи

Восточная китайская провинция Аньхой страдает от сильной засухи. Уровень осадков здесь самый низкий с 1961 года — сообщает ИА Синьхуа.По данным властей провинции Аньхой, в период с 12 августа по 28 октября среднее количество осадков в регионе составило 83,9 мл — на 60 % меньше обычной нормы. Это самый низкий показатель с 1961 года.Из-за засухи пострадали 45 городов и уездов провинции Аньхой. Засуха затронула более миллиона местных жителей. Пострадал урожай на 400 тысячах гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб составил около 277 миллионов долларов США.В трех городах, расположенных вдоль реки Янцзы, нынешняя засуха стала сильнейшей за последние 50 лет. У жителей некоторых самых пострадавших районов провинции нарушено водоснабжение.По прогнозам синоптиков, в течение ближайшей недели в большинстве районов провинции осадков не ожидается. Поэтому будет использован метод засева облаков для искусственного увеличения осадков.