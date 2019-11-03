Гербіциди використовуються при боротьбі з небажаною рослинністю (наприклад, бур’янами). Вони допомагають очистити землю хімічним методом.

Використовуються переважно на таких ділянках:

огороди;

сади;

-промислові зони.

Правильно підібрані гербіциди – це надійний помічник, а тому слід підійти до їх вибору з особливою увагою. На сучасному ринку існує декілька видів цих препаратів. Усі гербіциди поділяються на: а) препарати вибіркової дії; б) препарати суцільної дії. Вибіркові діють лише на певні види рослин, суцільні орієнтовані на знищення рослинності взагалі.

До вибіркових видів відносять (залежить від періоду використовування!):

грунтові;

досходові;

післясходові.

Роль гербіцидів дуже велика, адже без винищення небажаної рослинності ефективного врожаю не слід чекати – тому люди, що активно займаються сільським господарством та садівництвом, на практиці знають, яке значення мають гербіциди для землі.

При використовуванні гербіцидів необхідно приділити увагу безпеці, бо через невміле або недоречне користування цей препарат може винищити всю рослинність на ділянках, забруднити грунт, воду та шкідливо відзначитись на людському здоров’ї.

Якщо Ви вперше використовуєте препарат, то обов’язково дотримуйтесь всіх застережень й техніки безпеки. Бажано, щоб поруч була людина, яка вміє працювати з гербіцидами.

Фунгіциди

Фунгіциди – хімічний препарат, що використовується для винищення грибів. Також він здатен затримувати їх ріст і поширення.

Гриби у сільському господарстві – великий шкідник, який може винищити цілі культури або вагомо знизити якість продуктів. Тому фунгіциди широко використовуються як засіб захисту, профілактики та боротьби з хворобами рослин, що були спричинені грибами.

Існує декілька груп фунгіцидів, що різняться між собою хімічним складом та властивостями:

неорганічні (мідь, сполуки сірки, ртуть);

органічні;

біологічні (препарати живих організмів).

Фунгіциди є токсичними, тому використовуються у певній дозі, залежно від виду рослин. При передозуванні фунгіцидами рослина або пошкоджується, але залишається живою, або вмирає.

Крім того, в разі порушення правил використання та техніки безпеки фунгіциди здатні винищити всю рослинність, задати значної шкоди здоров’ю людини та оточуючому середовищу.

Увага! Якщо строк дії препарату вийшов, не слід його використовувати! Це дуже небезпечно!

Гербіциди та фунгіциди компанії Ірлен

Ірлен – організація, що займається розвитком аграрного ринку в Україні. За роки свого існування вона зарекомендувала себе з позитивної сторони.

До числа товарів входять найбільш популярні види гербіцидів та фунгіцидів, вироблених у спеціальній агролабораторії, де товар постійно перевіряється на практиці.

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