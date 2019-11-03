10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Ченнаи, шестой крупнейший город Индии, переживает катастрофическую нехватку воды. Резервуары города с водой высыхают, а жителям города приходится забирать воду в бутылках с грузовиков, которые ежедневно привозят воду в город.Ченнаи – один из самых ярких примеров городов, жители которого страдают от нехватки воды. Однако это далеко не единственный такой город на нашей планете.Согласно данным ООН 4 из 10 человек на планете страдают от нехватки воды.Ниже мы расскажем о 10 городах, которые в скором времени могут оказаться в ситуации жесткого кризиса из-за отсутствия достаточного количества питьевой воды.Кейптаун, ЮАРЖесткая нехватка воды в Кейптауне случилась в 2017 и 2018 гг., когда уровень воды в резервуарах составил около 13,5%. Таким образом, город оказался на грани кризиса. Население города составляет 4 млн человек.Несмотря на то что в итоге город сумел справиться с ситуацией, чему способствовал режим жесткой экономии и усиление дождей, он пока не достиг полной безопасности в плане запасов воды. Уровень воды в резервуаре по-прежнему составляет лишь около 50%.Мехико, МексикаПроблемы с водой в Мехико тесно связаны с географическим положением города. Город был построен в долине, которая лишена каких-либо источников воды. Большая часть воды хранится в подземном хранилище.Город выкачивает и него вдвое больше воды, чем закачивает внутрь. Это приводит к тому, что уровень воды в хранилище постепенно сокращается, что повышает риск кризиса, особенно среди малообеспеченных жителей города.Кроме того, система водоснабжения в городе отличается низким качеством, так что трубы могут протекать, что приводит к потерям воды.Каир, ЕгипетГлавный источник воды в Каире – река Нил. Фактически весь Египет зависит от Нила, это 97% всех нужд страны.Однако численность населения в Каире быстро растет, и ожидается, что в течение следующих 50 лет численность населения вырастет вдвое.Таким образом, ученые приходят к выводу о том, что уже к 2025 г. Каир столкнется с катастрофической нехваткой воды.Кроме того, проблема с переработкой мусора, недостаточная очистка воды – все это приводит к загрязнению Нила.Токио, ЯпонияТокио – крупнейший город в мире, страдающий от нехватки воды.Город зависит от наземных источников воды, таких как тающий снег, озера, реки, а также четыре месяца сильных дождей, которые дают 70% запаса воды.Джакарта, ИндонезияИндонезия сталкивается с серьезной проблемой загрязнения воды. До 70% водоемов страны сильно загрязнены.В столице – Джакарте – вода из водопровода доступна менее чем для половины населения.Кроме того, Джакарта входит в число самых быстро тонущих городов мира. На 40% она уже находится ниже уровня моря.Ежегодно город тонет на 7-20 см. Это является угрозой доступу к грунтовым водам.Сан-Паулу, БразилияСитуация в городе в 2014 г. резко ухудшилась, когда запасы воды в резервуарах сократились ниже 3%.Запасов воды хватало на менее чем 20 дней. Таким образом, полиции потребовалось сопровождать грузовики с водой, чтобы предотвратить грабеж.Считается, что причиной того кризиса была жестокая засуха, которая бушевала в Бразилии с 2014 по 2017 гг.Центральные резервуары города слишком загрязнились, чтобы использовать их, 31% воды из них утекло.Аналитики предсказывают, что обезлесивание Амазонки приведет к тому, что иссякнет основной источник воды в Сан-Паулу.Пекин, КитайСогласно данным отчета от 2017 г., составленному экспертами Greenpeace East Asia, почти 40% воды Пекина загрязнено до такой степени, что не годится к использованию. Кроме того, город тонет почти на 10 см в год, что сокращает доступ города к грунтовым водам.Из-за острой нехватки доступа к источникам воды Пекин инвестирует в проект по транспортировке воды с юга на север. Однако этот проект вряд ли решил проблему в долгосрочной перспективе.Бангалор, ИндияВ некоторых районах города, особенно отдаленных от центра, жители не имеют доступа к воде. Эти районе не связаны с главной артерией города, поэтому засушливая погода может привести к тому, что их запасы быстро высохнут.В результате в городе появилась так называемая "водная мафия", которая вынуждает жителей отдаленных районов тратить огромные деньги за доставку воды к ним на дом.Мельбурн, АвстралияМельбурн пострадал от Засухи тысячелетия – самой крупной засухи в истории Австралии. Город страдал от нее с 1997 по 2009 гг.С тех пор город восстановился после кризиса, однако экологи полагают, что ситуация с водой в городе шаткая, что связано с обезлесиванием.Дело в том, что большая часть источников воды расположена в бассейнах в лесах, поэтому обеслесивание приведет к их сокращению.Лондон, ВеликобританияЭто удивительно, потому что Лондон знаменит своими дождями.Тем не менее Лондон также сталкивается с нехваткой воды, что связано с целым рядом причин.Отмечается, что резкий рост населения города привел к загрязнению водных источников.Ученые полагают, что в целом в Англии закончится вода через 25 лет.