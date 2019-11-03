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10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды


Ченнаи, шестой крупнейший город Индии, переживает катастрофическую нехватку воды. Резервуары города с водой высыхают, а жителям города приходится забирать воду в бутылках с грузовиков, которые ежедневно привозят воду в город.
Ченнаи – один из самых ярких примеров городов, жители которого страдают от нехватки воды. Однако это далеко не единственный такой город на нашей планете.
Согласно данным ООН 4 из 10 человек на планете страдают от нехватки воды.
Ниже мы расскажем о 10 городах, которые в скором времени могут оказаться в ситуации жесткого кризиса из-за отсутствия достаточного количества питьевой воды.
Кейптаун, ЮАР
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Жесткая нехватка воды в Кейптауне случилась в 2017 и 2018 гг., когда уровень воды в резервуарах составил около 13,5%. Таким образом, город оказался на грани кризиса. Население города составляет 4 млн человек.
Несмотря на то что в итоге город сумел справиться с ситуацией, чему способствовал режим жесткой экономии и усиление дождей, он пока не достиг полной безопасности в плане запасов воды. Уровень воды в резервуаре по-прежнему составляет лишь около 50%.
Мехико, Мексика
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Проблемы с водой в Мехико тесно связаны с географическим положением города. Город был построен в долине, которая лишена каких-либо источников воды. Большая часть воды хранится в подземном хранилище.
Город выкачивает и него вдвое больше воды, чем закачивает внутрь. Это приводит к тому, что уровень воды в хранилище постепенно сокращается, что повышает риск кризиса, особенно среди малообеспеченных жителей города.
Кроме того, система водоснабжения в городе отличается низким качеством, так что трубы могут протекать, что приводит к потерям воды.
Каир, Египет
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Главный источник воды в Каире – река Нил. Фактически весь Египет зависит от Нила, это 97% всех нужд страны.
Однако численность населения в Каире быстро растет, и ожидается, что в течение следующих 50 лет численность населения вырастет вдвое.
Таким образом, ученые приходят к выводу о том, что уже к 2025 г. Каир столкнется с катастрофической нехваткой воды.
Кроме того, проблема с переработкой мусора, недостаточная очистка воды – все это приводит к загрязнению Нила.
Токио, Япония
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Токио – крупнейший город в мире, страдающий от нехватки воды.
Город зависит от наземных источников воды, таких как тающий снег, озера, реки, а также четыре месяца сильных дождей, которые дают 70% запаса воды.
Джакарта, Индонезия
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Индонезия сталкивается с серьезной проблемой загрязнения воды. До 70% водоемов страны сильно загрязнены.
В столице – Джакарте – вода из водопровода доступна менее чем для половины населения.
Кроме того, Джакарта входит в число самых быстро тонущих городов мира. На 40% она уже находится ниже уровня моря.
Ежегодно город тонет на 7-20 см. Это является угрозой доступу к грунтовым водам.
Сан-Паулу, Бразилия
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Ситуация в городе в 2014 г. резко ухудшилась, когда запасы воды в резервуарах сократились ниже 3%.
Запасов воды хватало на менее чем 20 дней. Таким образом, полиции потребовалось сопровождать грузовики с водой, чтобы предотвратить грабеж.
Считается, что причиной того кризиса была жестокая засуха, которая бушевала в Бразилии с 2014 по 2017 гг.
Центральные резервуары города слишком загрязнились, чтобы использовать их, 31% воды из них утекло.
Аналитики предсказывают, что обезлесивание Амазонки приведет к тому, что иссякнет основной источник воды в Сан-Паулу.
Пекин, Китай
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Согласно данным отчета от 2017 г., составленному экспертами Greenpeace East Asia, почти 40% воды Пекина загрязнено до такой степени, что не годится к использованию. Кроме того, город тонет почти на 10 см в год, что сокращает доступ города к грунтовым водам.
Из-за острой нехватки доступа к источникам воды Пекин инвестирует в проект по транспортировке воды с юга на север. Однако этот проект вряд ли решил проблему в долгосрочной перспективе.
Бангалор, Индия
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

В некоторых районах города, особенно отдаленных от центра, жители не имеют доступа к воде. Эти районе не связаны с главной артерией города, поэтому засушливая погода может привести к тому, что их запасы быстро высохнут.
В результате в городе появилась так называемая "водная мафия", которая вынуждает жителей отдаленных районов тратить огромные деньги за доставку воды к ним на дом.
Мельбурн, Австралия
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Мельбурн пострадал от Засухи тысячелетия – самой крупной засухи в истории Австралии. Город страдал от нее с 1997 по 2009 гг.
С тех пор город восстановился после кризиса, однако экологи полагают, что ситуация с водой в городе шаткая, что связано с обезлесиванием.
Дело в том, что большая часть источников воды расположена в бассейнах в лесах, поэтому обеслесивание приведет к их сокращению.
Лондон, Великобритания
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Это удивительно, потому что Лондон знаменит своими дождями.
Тем не менее Лондон также сталкивается с нехваткой воды, что связано с целым рядом причин.
Отмечается, что резкий рост населения города привел к загрязнению водных источников.
Ученые полагают, что в целом в Англии закончится вода через 25 лет.
03 ноябрь 2019 /
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