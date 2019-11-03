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Откуда взялся страх человека перед пауками?

Откуда взялся страх человека перед пауками?


Многие люди, в том числе и автор этой статьи, боятся пауков. Исходя из собственного опыта, могу сказать что страх этот довольно иррациональный — я знаю, что пауки (по крайней мере большинство видов, которые обитают в России) не причинят мне вреда, но до смерти их боюсь с самого раннего возраста. Если вы тоже страдаете арахнофобией или знаете кого-то, чьи пятки сверкают при одном только виде этих членистоногих, то вам наверняка будет интересно узнать, что причина страха кроется в самой эволюции нашего вида. К такому выводу пришли ученые из университета Колумбии (США). Работа опубликована в журнале American entomologist.
Согласно полученным результатам, на самых ранних этапах эволюции человека пауки представляли большую угрозу из-за мощного яда, способности оставаться незамеченными и их поведения перед жертвами; на самом деле, на заре человеческой эволюции выжить могли только те, кто обладал особыми способностями к обнаружению этих и других видов животных. Следовательно, страх этого класса членистоногих запечатался в нашей ДНК с течением времени.
В своем исследовании ученые пишут, что люди находились в постоянном, непредсказуемом и значительном риске перед лицом столкновений с очень ядовитыми пауками в исконной среде обитания. Даже когда смертельной опасности не было, укус, например, черной вдовы в мире предков мог сделать человека нетрудоспособным на несколько дней или даже недель, в течение которых он подвергался многочисленным опасностям.
Почему именно пауки?
Для некоторых страх перед пауками является врожденным, а не приобретенным. По мнению некоторых специалистов, пауки представляют собой эволюционно стойкую наследуемую опасность, с которой люди могут столкнуться, даже когда не обращают особого внимания на окружающую среду. В конце концов, наши предки сосуществовали с этими восьминогими созданиями в течение миллионов лет, и знание о пауках и их опасных для жизни укусах имело решающее значение для выживания. Более того, наша визуальная система могла сохранить «наследственные механизмы», предназначенные для быстрого обнаружения непосредственных и специфических угроз, которые сохранялись на протяжении всей эволюции — например способность распознавать змей и пауков.
Откуда взялся страх человека перед пауками?

Некоторые пауки — это маленькие, коварные, ядовитые и смертельно опасные создания
Чтобы проверить так ли это на самом деле, исследователи пригласили сотни студентов университетов для решения простой задачи: испытуемые должны были выбрать самую длинную из двух линий на кресте, отображаемого на экране компьютера. После того, как участники прошли этот тест несколько раз, исследователи добавили объект, который светился в течение нескольких сотен миллисекунд на экране. Этими объектами были современные угрозы (иглы для подкожных инъекций), не относящиеся к делу насекомые (домашние мухи), и исконно опасные (пауки). Менее 15% испытуемых заметили и смогли определить местоположение иглы для подкожных инъекций в тестах на «слепоту невнимательности». Точно так же лишь 10% успешно обнаружили комнатную муху. Однако, когда на экране быстро появился паук или форма, его напоминающая, более половины участников исследования смогли заметить паука и определить, в каком квадранте он появился.
Отмечу что сегодня пауки не представляют такой серьезной опасности для человека по сравнению с глубоким прошлым. Только укус около 200 видов из 40 тысяч действительно представляет серьезную проблему для здоровья, а также является причиной около 200 смертельных случаев в год во всем мире. Согласитесь, не так уж и много. Но вряд ли люди, страдающие арахнофобией от этого перестанут их меньше бояться.
03 ноябрь 2019 /
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