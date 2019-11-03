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На Венере возможно наличие микроорганизмов

На Венере возможно наличие микроорганизмов


В облачных образованиях Венеры могут существовать микроорганизмы. Такое предположение высказано планетологом Санджаем Лимае (США) и доктором биологических наук Олегом Коцюрбенко из ЮГУ. Ученые подчеркнули, что это лишь одна из версий, имеющих право на рассмотрение.
И Земля, и Венера формировались в сходных космических обстоятельствах, у них похожие характеристики плотности и объема, да и химический состав довольно близок. Однако наша родная планета стала домом для бурно развивающейся жизни, а ее «сестра» в данный момент остается раскаленным сфероидом с температурой более 460 градусов. Ее ландшафты лишены воды, атмосфера сформирована преимущественно азотом и углекислым газом. Несмотря на не столь критичное расстояние Венеры до Солнца, она является все же менее пригодной для жизни, чем даже Марс.
Так как верхние атмосферные слои Венеры непрозрачны, до сих пор точно не известно, что происходит под ними. Однако возможно, что на определенном удалении от литосферы температура может быть вполне пригодной для существования микроорганизмов — похожих на земных микроскопических обитателей морского дна, вулканических кратеров и гейзеров.
Некоторые эксперты в прошлом уже высказывали мнение, что когда-то Венера могла быть более комфортной для потенциальной жизни. По их мнению, этот период на планете завершился порядка 700 млн земных лет назад.
03 ноябрь 2019 /
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