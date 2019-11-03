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Двигатели бренда Caterpillar

Бренд Caterpillar является мировым лидером среди производителей крупногабаритной спецтехники. В настоящее время он работает на всех континентах. Но Сaterpillar базируется непосредственно в США.

Компания давно перестала ассоциироваться лишь с крупной спецтехникой. Она развивает рынок смартфонов, производит обувь и одежду. Некоторые филиалы также работают в производстве продуктов питания. Главная её структура выглядит следующим образом:

  1. Строительство.
  2. Горнодобывающая промышленность.
  3. Энергия.
  4. Транспорт.
  5. Финансы.

Владельцам удалось максимально расширить структуру компании, благодаря чему они смогли избежать турбулентности во время мирового экономического кризиса.

На рынке СНГ марка Caterpillar известна, в основном, широким ассортиментом дизельных и газопоршневых двигателей. Электростанции данной торговой марки используются, при изготовлении строительной техники, применяются на буровых платформах, в тяжелых грузовиках. Некоторые модели даже устанавливаются на яхтах премиум-класса. Ассортимент этого бренда самый широкий.

Столь высокий спрос среди современных потребителей полностью оправдан. Это связано, прежде всего, с тем, что двигатели марки Caterpillar надежны и стабильны. Они работают даже в очень сложных климатических условиях. Конечно, это решение прекрасно подходит и для наших регионов. Значительная часть территории РФ включает Заполярье, и именно здесь сосредоточены основные добывающие мощности.

Форум caterpillar - здесь вы можете обсудить все интересующие вопросы.

Высококвалифицированные инженеры этой компании достигли таких впечатляющих результатов, благодаря применению системы с электрическим управлением.

Оборудование Caterpillar очень чувствительно к качеству используемого топлива. Часто топливо содержит много сернистых соединений. При сгорании они образуют золу, из-за которой разбиваются сопла устройств. Поэтому, несмотря на довольно высокую надёжность, двигатели Caterpillar по-прежнему требуют ремонта.

Моторы этой компании востребованы во всём мире. Многие современные производители энергетического оборудования используют электростанции именно данного бренда. Это только подтверждает максимальную надёжность устройств Caterpillar.

03 ноябрь 2019 /
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