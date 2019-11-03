Двигатели бренда Caterpillar

Бренд Caterpillar является мировым лидером среди производителей крупногабаритной спецтехники. В настоящее время он работает на всех континентах. Но Сaterpillar базируется непосредственно в США.

Компания давно перестала ассоциироваться лишь с крупной спецтехникой. Она развивает рынок смартфонов, производит обувь и одежду. Некоторые филиалы также работают в производстве продуктов питания. Главная её структура выглядит следующим образом:

Строительство. Горнодобывающая промышленность. Энергия. Транспорт. Финансы.

Владельцам удалось максимально расширить структуру компании, благодаря чему они смогли избежать турбулентности во время мирового экономического кризиса.

На рынке СНГ марка Caterpillar известна, в основном, широким ассортиментом дизельных и газопоршневых двигателей. Электростанции данной торговой марки используются, при изготовлении строительной техники, применяются на буровых платформах, в тяжелых грузовиках. Некоторые модели даже устанавливаются на яхтах премиум-класса. Ассортимент этого бренда самый широкий.

Столь высокий спрос среди современных потребителей полностью оправдан. Это связано, прежде всего, с тем, что двигатели марки Caterpillar надежны и стабильны. Они работают даже в очень сложных климатических условиях. Конечно, это решение прекрасно подходит и для наших регионов. Значительная часть территории РФ включает Заполярье, и именно здесь сосредоточены основные добывающие мощности.

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Высококвалифицированные инженеры этой компании достигли таких впечатляющих результатов, благодаря применению системы с электрическим управлением.

Оборудование Caterpillar очень чувствительно к качеству используемого топлива. Часто топливо содержит много сернистых соединений. При сгорании они образуют золу, из-за которой разбиваются сопла устройств. Поэтому, несмотря на довольно высокую надёжность, двигатели Caterpillar по-прежнему требуют ремонта.

Моторы этой компании востребованы во всём мире. Многие современные производители энергетического оборудования используют электростанции именно данного бренда. Это только подтверждает максимальную надёжность устройств Caterpillar.