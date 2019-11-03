» » Саженцы астры

Саженцы астры

Цветы на клумбах для каждого дачника и владельца частного дома: это объект созерцания, заботы, радости. Растения от тех, кто их любит, - получает много заботы. В свою очередь, они дарят много положительных эмоций, а в наше время стресса и спешки, это очень важно, даже необходимо, для восстановления жизненной силы и равновесия в душе. Сегодня мы поговорим о фаворитах всех цветоводов: астрах. Эти красивые цветы украсят любой участок, и каждый может их выращивать. Вам просто нужно знать некоторые сложности посадки астр и ухода за ними на открытой местности.

Купить саженцы астры с почтовой доставкой в Украине вы можете на https://prolisok.com.ua.

Чтобы выращивать садовые растения в домашних условиях, вам нужен хотя бы подоконник, на который можно свободно ставить лотки. Лучше, если это окно будет на южной, юго-восточной или восточной стороне - там больше всего солнца. Но если окно вашего жилища только серверное или западное, это не значит, что вы не сможете выращивать рассаду. Прежде всего, посадка производится в долгосрочной перспективе, в третьей декаде марта и апреле, когда в большинстве регионов нашей страны уже достаточно солнечно. Помимо того, вы всегда можете купить специальную лампу и поставить ее над рассадой.

Для информации! Рассада без хорошего освещения начинает очень сильно вытягиваться, она хрупкая, давит на корень, ломается и отмирает. Или сеянцы развиваются долго и не дают цветов.

Отдельно стоит сказать об этих самых лампах. Они всегда будут полезны, если вы планируете участвовать в выращивании рассады. Да, даже для интерьера цветов иногда не хватает света, потому что погода не радует. Осветительный прибор всегда поможет вам.

Если речь идет о месте роста астры, важно, чтобы в помещении было тепло - не менее 17-19 С, иначе растения будут замедлять рост и цветение, и у вас не будет времени вырастить его в сезон. Кроме того, в помещении должна быть оптимальная влажность. И последнее: место, где находятся саженцы, - недоступно для питомцев, но удобно для вашего ухода.

Следует поливать сеянцы теплой водой и только после высыхания почвы. Когда рассада дала 2-3 листа, их погружают в удобную тару. Почва должна быть из того же состава. Пересадить рассаду не страшно, но навредить ей легко. Теперь ей нужен тщательный полив, освещение, минеральные добавки. Если воздух в комнате сухой, - то опрыскивайте рассаду каждый день.

03 ноябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Дельфиниум многолетний
Хочу все знать

Дельфиниум многолетний

Дельфиниум Многолетний - монументальный цветок. У него не существуют столь много конкурентов в цветочном саду. Некоторые виды и гибриды данного растения достигают двух метров в высоту.
Георгины: особенности выращивания и ухода
Хочу все знать

Георгины: особенности выращивания и ухода

Цветы георгины - невероятно красивы. Они теплолюбивы и требуют света. В связи с этим, для посадки выбирайте солнечные зоны, защищённые от плохих погодных условий.
Саженцы нектарина
Хочу все знать

Саженцы нектарина

Многие современные садоводы предпочитают выращивать на своих участках нектарин. Вопреки общепринятому стереотипу, нектариновое дерево довольно скромное и быстро приживается, если следовать
Выбираем саженцы нектарина
Хочу все знать

Выбираем саженцы нектарина

Нектарин в последние годы является довольно популярным фруктом во многих странах. Ценится этот фрукт, прежде всего, за бесподобный вкус и полезные свойства.
Как выбирать саженцы правильно?
Хочу все знать

Как выбирать саженцы правильно?

Каждому садоводу известно, что выбор здорового саженца – половина успеха в выращивании растения. Но всегда были и будут недобросовестные продавцы, норовящие продать залежалый или некондиционный
Как правильно ухаживать за саженцами?
Хочу все знать

Как правильно ухаживать за саженцами?

Многие садоводы допускают целый ряд ошибок во время посадки и ухода за саженцами.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладПреимущества матрасов MatroluxeЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаПочему одни нации богатые, а другие — бедные?Анализ родственных связей деревьев тропического леса выявил принципы устройства биологических сообществСамки рыб-чистильщиков ведут себя вежливее с незнакомцами, чем с давними приятелями


Свежие Статьи
НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

НАСА рассматривает возможность возвращения на Плутон для его подробного изучения

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

СМИ рассказали о загадочном космическом аппарате, вернувшемся на Землю после рекордного полета

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+