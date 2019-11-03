Саженцы астры

Цветы на клумбах для каждого дачника и владельца частного дома: это объект созерцания, заботы, радости. Растения от тех, кто их любит, - получает много заботы. В свою очередь, они дарят много положительных эмоций, а в наше время стресса и спешки, это очень важно, даже необходимо, для восстановления жизненной силы и равновесия в душе. Сегодня мы поговорим о фаворитах всех цветоводов: астрах. Эти красивые цветы украсят любой участок, и каждый может их выращивать. Вам просто нужно знать некоторые сложности посадки астр и ухода за ними на открытой местности.

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Чтобы выращивать садовые растения в домашних условиях, вам нужен хотя бы подоконник, на который можно свободно ставить лотки. Лучше, если это окно будет на южной, юго-восточной или восточной стороне - там больше всего солнца. Но если окно вашего жилища только серверное или западное, это не значит, что вы не сможете выращивать рассаду. Прежде всего, посадка производится в долгосрочной перспективе, в третьей декаде марта и апреле, когда в большинстве регионов нашей страны уже достаточно солнечно. Помимо того, вы всегда можете купить специальную лампу и поставить ее над рассадой.

Для информации! Рассада без хорошего освещения начинает очень сильно вытягиваться, она хрупкая, давит на корень, ломается и отмирает. Или сеянцы развиваются долго и не дают цветов.

Отдельно стоит сказать об этих самых лампах. Они всегда будут полезны, если вы планируете участвовать в выращивании рассады. Да, даже для интерьера цветов иногда не хватает света, потому что погода не радует. Осветительный прибор всегда поможет вам.

Если речь идет о месте роста астры, важно, чтобы в помещении было тепло - не менее 17-19 С, иначе растения будут замедлять рост и цветение, и у вас не будет времени вырастить его в сезон. Кроме того, в помещении должна быть оптимальная влажность. И последнее: место, где находятся саженцы, - недоступно для питомцев, но удобно для вашего ухода.

Следует поливать сеянцы теплой водой и только после высыхания почвы. Когда рассада дала 2-3 листа, их погружают в удобную тару. Почва должна быть из того же состава. Пересадить рассаду не страшно, но навредить ей легко. Теперь ей нужен тщательный полив, освещение, минеральные добавки. Если воздух в комнате сухой, - то опрыскивайте рассаду каждый день.