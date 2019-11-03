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Шугаринг: плюсы и минусы

Шугаринг - довольно популярный метод удаления волос за последние годы. Сущность данной косметологической процедуры заключается в нанесении специальной пасты и удалении ее вместе с волосками. Такую эпиляцию можно проводить в любом месте на теле и лице, что является безусловным преимуществом. Однако это еще не все достоинства шугаринга.

В отличие от депиляторов, сахарная смесь удаляет волосы вместе с корнем, что придает коже гладкости и нежности. Стоит отметить преимущества эпиляции интимной зоны. В этом случае абсолютно не чувствуется раздражения. Кожа после сладкой пасты чистая, однородная и очень гладкая.

В отличие от воска, удаление сахаром имеет гораздо меньше противопоказаний, реже вызывает рост волос внутрь. В особо чувствительных областях можно обрабатывать небольшими участками, что уменьшает боль. По сравнению с электрическими эпиляторами, шугаринг в Киеве имеет еще больше преимуществ. При правильном выполнении, риск травм практически нулевой.

У данной процедуры удаления волосяного покрова есть свои положительные особенности, однако имеются и противопоказания. Данный метод удаления волос подходит далеко не всем. Это можно проводить и будущим мамам, но лишь после консультации с гинекологом. Для подростков допускается такая процедура по удалению волос, но для этого необходимо разрешение родителей.

Главные противопоказания к шугарингу включают следующее:

  • диабет;
  • аллергия на пасту;
  • кожные заболевания, травмы;
  • варикозное расширение вен;
  • эпилепсия.

Некоторые противопоказания являются относительными. При варикозе можно обрабатывать лицо или другие части тела, например, зону бикини, о достоинствах и недостатках которого требуется отдельное рассмотрение. Во время "критических дней" также следует отказаться от этой процедуры.

Главное достоинство шугаринга в Киеве - доступность и безопасность. Процедура может быть сделана в любом салоне и даже в домашней обстановке. Например, в специализированной студии столицы - цены вполне приемлемы для большинства категорий населения. Главное - обращаться к компетентному мастеру, который тщательно соблюдает все инструкции.

03 ноябрь 2019 /
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