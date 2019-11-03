Оснащаем кухню с умом

Ключевым рабочим местом на кухне является мойка: все основные действия домохозяйки во время готовки сосредоточены именно вокруг этого атрибута. Здесь моют продукты. Все грязные тарелки и другие элементы посуды также моются здесь. Требования к функциональности раковины - прежде всего, потом уже надо брать за основу дизайн и привлекательность. Смеситель для кухни с душем: полезное и практичное устройство, облегчающее работу хозяйки дома.

При выборе смесителя для кухни с переключением на душ, следует принимать во внимание множество критериев, таких как: размер мойки, количество пользователей, общий стиль помещения, расположение раковина по отношению к поверхности столешницы и прочие. Изделия, предлагаемые в современной продаже, характеризуются конструктивными функциями, которые определяют порядок установки устройств.

Смеситель с душем имеет подвижную конструкцию, которая позволяет направить струю воды в любом направлении, приблизить ее к раковине или отдалить. В больших семьях, когда многие блюда готовятся в крупных кастрюлях, вы должны наполнять их водой, не помещая в раковину. В этом случае вам поможет смеситель с душем.

В обычной мойке для кухни труба высокая и поворачивается лишь вокруг своей оси. Эта часть мойки имеет свои минусы, такие как следующие:

Практичность столь высокой трубы ставится под сомнение. Когда давление увеличивается, вода брызгает во всех направлениях.

Компактность устройства даёт возможность эргономично использовать раковину, освобождая пространство для хозяйки. Достаточно большая длина душевого шланга позволяет наливать воду в стороне от раковины. Многим хозяйкам не по наслышке известна проблема при наполнении ведра водой, которое не вмещается в раковину.

Запеченные блюда имеют изысканный вкус и аромат, но иногда бывает необходимо вымыть и замочить противни. Смеситель с душем поможет решить эти проблемы. В труднодоступных местах это устройство также будет незаменимым, процесс очистки требует намного меньше времени и усилий. Кроме того, моющее средство в таких случаях экономится и используется меньше воды для мытья очень грязной посуды.

Поэтому экономить на таких смесителях не стоит.