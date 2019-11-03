Оснащаем кухню с умом
Ключевым рабочим местом на кухне является мойка: все основные действия домохозяйки во время готовки сосредоточены именно вокруг этого атрибута. Здесь моют продукты. Все грязные тарелки и другие элементы посуды также моются здесь. Требования к функциональности раковины - прежде всего, потом уже надо брать за основу дизайн и привлекательность. Смеситель для кухни с душем: полезное и практичное устройство, облегчающее работу хозяйки дома.
При выборе смесителя для кухни с переключением на душ, следует принимать во внимание множество критериев, таких как: размер мойки, количество пользователей, общий стиль помещения, расположение раковина по отношению к поверхности столешницы и прочие. Изделия, предлагаемые в современной продаже, характеризуются конструктивными функциями, которые определяют порядок установки устройств.
Смеситель с душем имеет подвижную конструкцию, которая позволяет направить струю воды в любом направлении, приблизить ее к раковине или отдалить. В больших семьях, когда многие блюда готовятся в крупных кастрюлях, вы должны наполнять их водой, не помещая в раковину. В этом случае вам поможет смеситель с душем.
В обычной мойке для кухни труба высокая и поворачивается лишь вокруг своей оси. Эта часть мойки имеет свои минусы, такие как следующие:
- Практичность столь высокой трубы ставится под сомнение.
- Когда давление увеличивается, вода брызгает во всех направлениях.
Компактность устройства даёт возможность эргономично использовать раковину, освобождая пространство для хозяйки. Достаточно большая длина душевого шланга позволяет наливать воду в стороне от раковины. Многим хозяйкам не по наслышке известна проблема при наполнении ведра водой, которое не вмещается в раковину.
Запеченные блюда имеют изысканный вкус и аромат, но иногда бывает необходимо вымыть и замочить противни. Смеситель с душем поможет решить эти проблемы. В труднодоступных местах это устройство также будет незаменимым, процесс очистки требует намного меньше времени и усилий. Кроме того, моющее средство в таких случаях экономится и используется меньше воды для мытья очень грязной посуды.
Поэтому экономить на таких смесителях не стоит.
Преимущества смесителей Grohe
Особенности азиатской кухни
Как выбрать смеситель для ванной
Угловые кухни: как выбрать?
Ремонт смесителя в ванной комнате
Как выбрать правильную кухню?
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ