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Композитной черепица - выбрал и не прогадал

Для создания кровли часто используется черепица, которая в современной продаже представлена в разных версиях. Композитная черепица является одним из самых популярных вариантов. Особенности, технология монтажа - все это необходимо знать, прежде чем выбирать материал и наносить его на кровлю.

Купить композитную черепицу вы можете в специализированных магазинах и в интернете, с доставкой, например, budmagazin.com.ua.

Внешне такая черепица схожа с глиняной, однако, имеет другую структуру и во многих отношениях превосходит натуральный материал. Композитные элементы основаны на стальном листе. Покрытие из алюминия и цинка наносится с каждой стороны, а снаружи изделие дополнительно покрывается гранулами природного камня. На верхней части листа находится специальное покрытие, которое защищает каменную крошку от осыпания и металл - от возникновения коррозии. Композитные черепицы характеризуются высоким уровнем прочности.

Наиболее часто используется, при обустройстве загородных домов, гаражей, дач, и прочих построек. Данный материал особенно эффективен для мансардных крыш. Это связано с малым весом и акустической изоляцией покрытия. В связи с этим, на чердаке не будут слышны звуки осадков и ветра.

Покрытие такого типа является эстетически приятным, что является одним из главных качеств, которые проявляются во время эксплуатации. Материал не утрачивает свой первозданный цвет и идеально подходит для крыш в районах с умеренным климатом.

На срок её службы также влияет масса черепицы. Композитный материал почти в 6 раз легче керамической плитки и не нагружает основание. Таким образом, срок полезного использования конструкции увеличивается, а риск выхода из строя и деформации системы стропил - значительно снижается.

Композитная плитка имеет следующие положительные особенности, по сравнению с другими типами покрытий:

  • универсальность и возможность использования для кровли, различными способами;
  • не подверженность ржавчине и ультрафиолетовому излучению;
  • различные цвета и формы;
  • устойчивость к влажности, экстремальным температурам, ветру и снеговой нагрузке;
  • использование натуральных материалов, что означает её экологическую безопасность;
  • простота монтажа.

Композитные плитки также имеют отрицательные характеристики. Например, сравнительно высокие цены.

02 ноябрь 2019 /
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