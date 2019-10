В Ирландии упал метеорит

Жители всей Ирландии и за ее пределами наблюдали падение зеленого огненного шара, который осветил ночное небо. Очевидцы из ирландских графств Клэр, Корк, Фермана и Майо наблюдали загадочное событие над изумрудным островом примерно в 7 вечера по местному времени.

@PeoplesAstro @VirtualAstro Anyone reported a large meteor/fireball tonight?



Not the best video as it was on a dash cam and visible through trees.



I was heading toward Rotherham from Conisbrough at 18:54 tonight and this would have been to my South/South West. pic.twitter.com/u8xzHkMxIL

— Paul Willows (@pcwillows) October 28, 2019