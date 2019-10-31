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В Ирландии упал метеорит
Жители всей Ирландии и за ее пределами наблюдали падение зеленого огненного шара, который осветил ночное небо. Очевидцы из ирландских графств Клэр, Корк, Фермана и Майо наблюдали загадочное событие над изумрудным островом примерно в 7 вечера по местному времени.
@PeoplesAstro @VirtualAstro Anyone reported a large meteor/fireball tonight?
Not the best video as it was on a dash cam and visible through trees.
I was heading toward Rotherham from Conisbrough at 18:54 tonight and this would have been to my South/South West. pic.twitter.com/u8xzHkMxIL
— Paul Willows (@pcwillows) October 28, 2019
31 октябрь 2019 /
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