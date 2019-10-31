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Галактики синхронизируют своё движение

Галактики синхронизируют своё движение

Новое открытие испанских учёных-астрофизиков поражает воображение. Оно опубликовано на страницах журнала “Астофизика” и состоит в том, что учёные наблюдают синхронизацию движений галактик несмотря на огромное расстояние между ними, превышающее расстояние, при котором возможны гравитационные взаимовлияющие процессы.



Тогда, когда одна галактика поворачивается в одну сторону, в ту же сторону поворачиваются и остальные галактики. Процессы противоположного характера аналогичны: когда происходит разворот в противоположную сторону – то и галактики разворачиваются туда же.



Учёные задаются вопросом о том, каковы законы общего универсального всекосмического характера, влияющие на синхронизацию этого движения.



“Теория космической паутины” не нова. Ещё 60 лет тому назад была установлена связь в космосе между отдельными галактиками. 30 лет спустя стало известно, что связь между ними более тесная. Ближайшие к Земле галактики также корреспондируются.



В отличие от уже известных данных, последняя новость состоит в том, что между всеми галактиками есть неустановленная взаимосвязь. Учёные поставили перед собой цель раскрыть эту тайну несмотря на отсутствие в настоящее время очевидных ресурсов. Ясно одно: есть некая “сила”, которая заставляет галактики двигаться синхронно, даже если они разделены большими расстояниями.



В указанной публикации Астрофизического журнала говорится, что учёные измерили вращение 445 галактик на максимальном расстоянии 400 миллионов лет от Земли, и установили, что их вращение корреспондировалось во всех случаях без исключения с вращательными движениями сотен тысяч соседних галактик.



Физики говорят о том, что движение этих галактик соответствовало движению соседей. Уникальная связь не может быть объяснена простым гравитационным взаимодействием между галактиками, находящимися на расстоянии до 20-30 миллионов световых лет друг от друга.

31 октябрь 2019 /
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