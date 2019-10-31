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Преимущества и недостатки натуральной кожи

Разнообразие материалов для обивки в современной продаже действительно впечатляет. Однако лишь кожа по-прежнему является самым экологичным, прочным, долговечным и привлекательным обивочным материалом, востребованным всегда. И в этом нет ничего удивительного. Можете почитать тут подробнее.

Преимущества натуральной кожи, в основном, включают следующие:

  1. Высокая проницаемость. Благодаря своей особой структуре, кожа проницаема, что обеспечивает превосходные гигиенические свойства. Приятно сидеть в кресле или кожаном диване, чувствуя полноценный комфорт. Такие же свойства обеспечиваются на сиденьях в автомобилях.
  2. Легко чистить. Необходимо регулярно чистить этот материал (один раз в неделю), влажной тканью от пыли и грязи, и обрабатывать специальными профилактическими составами каждые 2-3 месяца. Здесь не требуется сложных процедур или химической чистки мебели.
  3. Устойчивость к износу. Высококачественная натуральная кожа прослужит вам долгие годы, даже в интенсивных условиях пользования. Это гарантируется, благодаря особой структуре материала, а также соответствующей обработке.
  4. Высокая прочность. Если вы покупаете кожаную мебель, вы можете не беспокоиться о её состоянии. Даже при существенных нагрузках, эта обивка сохранит свою целостность.
  5. Эластичность. Мягкая кожа - приятно при прикосновении, а также идеально подходит для обтяжки любого уголка мебели.
  6. Экологичность. Натуральная кожа изготовлена из экологически чистого материала, что делает её абсолютно безопасной для окружающих.
  7. Отличные эстетические показатели. Привлекательный диван или кожаное кресло отлично впишется в любой интерьер. А благодаря разнообразию цветов и фактур, гарантированно найдётся необходимый материал, отвечающий вашим предпочтениям.

Однако, стоит отметить и недостатки:

  1. Высокая стоимость. Натуральные материалы всегда дороже, чем синтетические, а кожа высокого качества стоит дорого - но полностью компенсирует это перечисленными преимуществами.
  2. Трудности в устранении некоторых типов загрязнений. Порой даже использование специальных средств не может решить проблему.
  3. Чувствительна к теплу и ультрафиолетовому излучению. Под воздействием прямых солнечных лучей, и при нагревании, кожа теряет свою эластичность и блеск, растрескивается и становится менее привлекательной. Поэтому не рекомендуется размещать кожаную мебель рядом с окнами и обогревателями.
31 октябрь 2019 /
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