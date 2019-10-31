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Контейнерные автозаправочные станции

При необходимости, чтобы обеспечить жидкое моторное топливо для парка, современные промышленные компании стали отдавать предпочтение контейнерным АЗС, выбирая их вместо стационарных аналогов.

Контейнерная АЗС полностью готова к использованию. Она представляет собой модульную конструкцию, в которой должно быть установлено всё необходимое оборудование внутри контейнера: ТРК, топливный насос, бак с двойными стенками, заправочный узел.

Как правило, решающими факторами в пользу установки собственных АЗС данного типа являются следующие:

  • Хранение и одновременная доставка различных видов топлива, благодаря использованию многокамерного бака.
  • Заправка на территории компании, что сводит к минимуму «холостое движение» автомобилей до ближайших точек заправок.
  • Мобильность: конструкция не привязана к местности, что позволяет свободно и быстро переносить её в другую точку, при необходимости.
  • Возможность установки в местах со сложными условиями эксплуатации, в том числе в зонах землетрясений и районах Крайнего Севера.
  • Уменьшенные габариты, что делает возможной их установку в тесных строительных площадках;
  • Простая и быстрая установка, простота обслуживания.
  • Оптимизация учёта потребления бензина и дизельного топлива на предприятии - по специальным программам.
  • Возможность удалённого управления системой распределения топлива, что устраняет необходимость оснащать блок операторной и позволяет организовать систему выдачи по ключ-картам.

Характерной особенностью контейнерных АЗС является способность полностью удовлетворять потребности парка в жидком моторном топливе. В результате обеспечивается не только полный контроль над потреблением, но и возможность рассчитать количество необходимого топлива, в соответствии с текущими потребностями, например, с учётом сезонного графика работы.

Контейнерные АЗС могут также использоваться в качестве альтернативного решения в тех случаях, когда необходимо срочно увеличить объём подачи топлива для транспортных средств, или обеспечить запас топлива для дизель-генераторных установок, в случае аварийного отключения энергии.

31 октябрь 2019 /
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