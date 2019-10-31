Мужские спортивные штаны: особенности

Спортивные штаны всегда имели место в гардеробе любого мужчины, так как именно этот предмет одежды обеспечивает максимальный комфорт дома, во время тренировок и на отдыхе.

Основой выбора спортивных штанов должно быть их качество. Они могут быть трикотажными, непромокаемыми, из эластана и прочих тканей. Но лучше выбрать материал, который будет хорошо поглощать влагу.

Такие штаны должны быть удобными, то есть, любое движение, даже самое интенсивное, не должно быть ограничено. Это единственный способ получить настоящее удовольствие от тренировок.

Ассортимент трикотажных изделий очень широк, при этом, они в продаже могут быть в виде костюма, так и отдельно. Вы должны выбрать их в соответствии с личными предпочтениями. Поэтому любителям свободного кроя и максимальной свободы передвижения наверняка понравятся брюки с большими карманами, подходящие для мужчин любого телосложения.

Что касается цветовой схемы, то «классический» вариант для мужчин сводится к спокойным серым и чёрным тонам. Необычно будут выглядеть более яркие цвета, но диапазон, подобный этому, не приемлем для всех представителей мужского пола.

Мужчины крупного телосложения чаще носят широкие брюки, а худощавые - варианты с французским карманом на боковом шве.

Этот атрибут гардероба представлен следующими вариантами:

Для бега. Хлопок не подходит для пробежек, поскольку он не отводит пот. Полусинтетический и трикотаж с воздухопроницаемыми вставками - лучший вариант для этой цели.

В холодное время года. Модели из твида, шерсти и синтетики с утеплением не дают замерзнуть. Мужские спортивные штаны с начесом очень хорошо оберегают от холода;.

Зауженные модели. В зависимости от кроя, спортивные брюки могут быть узкими по всей длине или в нижней части.

Широкие. Мужчины плотной физической формы любят эти брюки, так как они способны скрыть все недостатки.

С мотней. Брюки типа «афгани» кажутся стильными, но они не подходят для занятий спортом.

С манжетами. Худые мужчины в таких штанах становятся визуально более крупными;.

Строгие. К ним относятся джоггеры, карго и прочие модели.

С компрессией. Они походят для профессиональных спортсменов, поскольку оказывают давление на конечности и защищают кровеносные сосуды от перенапряжения.

Самые модные бренды спортивных штанов в настоящее время доступны всем желающим.