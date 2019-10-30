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Можно ли поймать комету?

Можно ли поймать комету?


Человек всегда стремился к неизведанному: его не пугает ни бездонная пропасть космоса, ни самые темные уголки Мирового океана. Жажда открытий заставляет нас ступать даже в самые опасные и недоступные никакому другому существу планеты места. Самые смелые представители человечества начинают понемногу осваивать глубокий космос даже если не самостоятельно, то хотя бы с помощью специальных устройств, одним из которых стало чудо инженерной мысли — автоматическая межпланетная станция “Розетта”, которая в 2016 году смогла совершить жесткую посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко. Для чего же исследователям потребовалось подготовить миссию, которая продлилась более 12 лет и неужели им действительно удалось “поймать” комету?
Можно ли приземлиться на комету?
Дерзкий план человечества оставить свой след на далеком небесном теле, практически полностью состоящего из снега, льда и космической пыли, обернулся в создание полноценной межпланетной станции “Розетта”, которая была разработана Европейским космическим агентством при сотрудничестве с NASA. За 12,5 лет с момента запуска космическое устройство проделало расстояние, приблизительно равное 300 миллионам километров, в финале своего путешествия сблизившись с искомой кометой. Однако возможность приземления на неправильный объект в форме утки, который, ко всему прочему, обладал крайне низкой гравитацией, ставила под вопрос дальнейший успех столь амбициозной миссии. Как сообщает портал newatlas.com, робот, размером с холодильник, был поставлен перед задачей не просто выйти на орбиту вокруг кометы, но и попробовать сесть на ее ледяную поверхность. Успешный исход миссии обещал ученым получить колоссальный объем информации о этапах развития Солнечной системы, начиная с самого ее рождения 4,5 миллиарда лет назад.
Для того, чтобы поймать комету весом 10 триллионов килограмм и попробовать посадить искусственно созданное устройство на этот маленький ледяной мир, ученым было необходимо хотя бы располагать некоторыми данными о структуре поверхности, которых, разумеется, у них не было. Отсутствие информации о поверхности кометы Чурюмова-Герасименко вело к тому, что космическая станция “Розетта” могла в любой момент потерпеть крах, совершив посадку в неправильном месте. Когда космический корабль нацелился на свою цель шириной 4 км, картина окружающего мира начала представляться перед учеными гораздо более зубчатой и жуткой, чем они когда-либо ожидали.
Можно ли поймать комету?

Поверхность кометы Чурюмова-Герасименко
Благодаря ранним наблюдениям Розетты с ее треугольной орбиты человечество также узнало, что комета теряет воду со скоростью 300 миллилитров в секунду, и имеет среднюю температуру поверхности, приблизительно равную -70° C, что наводит на мысль о особенно темной и грязной комете, которая поглощает, а не отражает солнечный свет.
Спуск посадочного модуля на поверхность кометы представлял собой совершенно иную задачу, чем при приземлении на Марс или Луну. Когда «Розетта» вышла на орбиту Чурюмова-Герасименко и построила карту поверхности кометы, центр управления полетами взвесил все возможные варианты в поисках максимально возможного места для посадки, которое было бы открыто солнечному свету для питания батарей посадочного модуля, было бы свободно от валунов, острых склонов и множества других непредвиденных опасностей, таких как солнечные выбросы при максимальном сближении кометы с нашим Солнцем.
Посадочный модуль дрейфовал к 67P/Чурюмов-Герасименко без питания, вместо этого полагаясь на невероятно слабое гравитационное поле кометы, чтобы притянуть его к поверхности. Когда же модуль смог коснуться поверхности, в комету вонзились специальные сверла и гарпун, которые были предназначены для закрепления устройства на постоянно вращающейся комете. Заряд, заложенный в аккумуляторы “Розетты”, позволял работать модулю на протяжении 60 часов, в течение которых модуль провел около 80 процентов своих первоначальных научных исследований и смог передать на Землю огромное количество бесценных данных.
Когда батарейки “Розетты” остановились, устройство автоматически перешло в режим гибернации, неожиданно для ученых пробудившись спустя год и подав признаки жизни в виде восьми прерывистых сигналов в сторону Земли. Несмотря на это, Европейское Космическое Агентство решило навсегда попрощаться с первым в истории человечества устройством, сумевшим успешно приземлиться на поверхность кометы, в июле 2016 года.
Благодаря наблюдениям автоматической станции “Розетта” мы теперь знаем, что комета пахнет тухлыми яйцами, аммиаком и водородом. Мы знаем, что когда-то у нее была крошечная временная Луна и что комета чернее древесного угля. Мы также знаем, что ее атмосфера содержит ключевые аминокислоты и молекулы, считающиеся строительными блоками жизни, а на поверхности кометы находится огромное количество водяного льда.
30 октябрь 2019 /
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