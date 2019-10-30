Эксперты признали, что на орбите творится бардак

На этой неделе на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне был поднят вопрос о доступности космоса для всех желающих. Сегодня отправить спутник на орбиту может любой университет. Количество объектов на орбите постоянно растет, что в итоге приведет к хаосу, а значит нужно какое-то подобие международного права в отношении околоземного пространства и космоса.Основатель SpaceX Илон Маск растит на орбите группировку спутников Starlink для раздачи Интернета, которая в итоге должна расшириться до 42 000 аппаратов. Идея вывести на орбиту еще десятки тысяч спутников в дополнение к уже кружащим вокруг Земли двум тысячам подчеркивает тот факт, что космос является сумеречной зоной в плане законодательства. Как пишет издание First, эксперты подробно обсудили эту тему на закрывшемся в пятницу 70-м Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Вашингтоне.Международное право в отношении космоса нуждается в существенной доработке. Современные соглашения были скорректированы в 1990-е годы при содействии ООН, когда поднять аппарат на орбиту могли себе позволить далеко не все страны. Сегодня же это по плечу любому университету.В результате вокруг нашей планеты на сегодняшний день летает примерно 20 000 объектов размером от 10 сантиметров. Это и ступени ракет, и вышедшие из строя спутники, а также прочий космический мусор и относительно небольшое количество рабочих спутников.По словам французского эксперта Кристофа Бонналя, возглавляющего комитет Международной федерации астронавтики (МФА) по космическому мусору, вышедший из строя спутник, находящийся на высоте 1000 километров и летящий со скоростью 30 000 км/ч, попадет в атмосферу Земли только через 1000 лет. То есть шансы, что он при этом собьет рабочий спутник, которых становится все больше, по космическим меркам достаточно велики.Глава Космического агентства Франции и уходящий в отставку президент МФА Жан-Ив Ле Галль высказался на эту тему следующим образом: «Примеров проблем со спутниками из-за столкновения с космическим мусором практически нет. Но это становится более актуальной проблемой из-за проекта Starlink. Ее надо решать, даже если больше не предвидится столь масштабных проектов, как у SpaceX». Также он заявил, что компания Илона Маска не нарушает никаких законов: «Проблема в том, что нет никаких законов».Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Ворнер признал необходимость введения международного права в отношении космоса, но «это займет десятилетия». На сегодняшний день закон о космосе есть только во французском законодательстве. Он гласит, что любой спутник с низкой орбитой должен быть выведен с нее через 25 лет после запуска. Правила есть и у других космических агентств, включая НАСА, но они не имеют юридических ограничений.Космические агентства и крупные компании отрасли надеются, что «правила хорошего поведения» в космосе будут приняты всеми ими добровольно. В противном случае, на согласования законов потребуются десятилетия, как на это указал Ян Ворнер. При этом предлагается определить такие основные понятия, как минимальное пространство между спутниками, ввести координацию и обязательный обмен данными.Кроме того, национальные космические агентства хотели бы очистить околоземное пространство от мусора, который копится там на протяжении уже 60 лет. Например, в прошлом году на орбите при загадочных обстоятельствах разрушились три американские ракеты, пустив по ней 1800 осколков. Там же летают 9-метровые 9-тонные ступени советских ракет «Зенит», которые каждый месяц проходят друг от друга на расстоянии всего 200 метров. Если они столкнутся, это удвоит количество «посторонних» объектов на орбите. Выходят из строя и спутники SpaceX — из 60-ти первых запущенных в рамках проекта Starlink аппаратов 5% перестали отвечать на второй месяц своего пребывания на орбите.Но пока никто не знает, как быть с космическим мусором.