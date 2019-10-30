Эксперты признали, что на орбите творится бардак

На этой неделе на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне был поднят вопрос о доступности космоса для всех желающих. Сегодня отправить спутник на орбиту может любой университет. Количество объектов на орбите постоянно растет, что в итоге приведет к хаосу, а значит нужно какое-то подобие международного права в отношении околоземного пространства и космоса. Основатель SpaceX Илон Маск растит на орбите группировку спутников Starlink для раздачи Интернета, которая в итоге должна расшириться до 42 000 аппаратов. Идея вывести на орбиту еще десятки тысяч спутников в дополнение к уже кружащим вокруг Земли двум тысячам подчеркивает тот факт, что космос является сумеречной зоной в плане законодательства. Как пишет издание First, эксперты подробно обсудили эту тему на закрывшемся в пятницу 70-м Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Вашингтоне. Международное право в отношении космоса нуждается в существенной доработке. Современные соглашения были скорректированы в 1990-е годы при содействии ООН, когда поднять аппарат на орбиту могли себе позволить далеко не все страны. Сегодня же это по плечу любому университету. В результате вокруг нашей планеты на сегодняшний день летает примерно 20 000 объектов размером от 10 сантиметров. Это и ступени ракет, и вышедшие из строя спутники, а также прочий космический мусор и относительно небольшое количество рабочих спутников. По словам французского эксперта Кристофа Бонналя, возглавляющего комитет Международной федерации астронавтики (МФА) по космическому мусору, вышедший из строя спутник, находящийся на высоте 1000 километров и летящий со скоростью 30 000 км/ч, попадет в атмосферу Земли только через 1000 лет. То есть шансы, что он при этом собьет рабочий спутник, которых становится все больше, по космическим меркам достаточно велики. Глава Космического агентства Франции и уходящий в отставку президент МФА Жан-Ив Ле Галль высказался на эту тему следующим образом: «Примеров проблем со спутниками из-за столкновения с космическим мусором практически нет. Но это становится более актуальной проблемой из-за проекта Starlink. Ее надо решать, даже если больше не предвидится столь масштабных проектов, как у SpaceX». Также он заявил, что компания Илона Маска не нарушает никаких законов: «Проблема в том, что нет никаких законов». Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Ворнер признал необходимость введения международного права в отношении космоса, но «это займет десятилетия». На сегодняшний день закон о космосе есть только во французском законодательстве. Он гласит, что любой спутник с низкой орбитой должен быть выведен с нее через 25 лет после запуска. Правила есть и у других космических агентств, включая НАСА, но они не имеют юридических ограничений. Космические агентства и крупные компании отрасли надеются, что «правила хорошего поведения» в космосе будут приняты всеми ими добровольно. В противном случае, на согласования законов потребуются десятилетия, как на это указал Ян Ворнер. При этом предлагается определить такие основные понятия, как минимальное пространство между спутниками, ввести координацию и обязательный обмен данными. Кроме того, национальные космические агентства хотели бы очистить околоземное пространство от мусора, который копится там на протяжении уже 60 лет. Например, в прошлом году на орбите при загадочных обстоятельствах разрушились три американские ракеты, пустив по ней 1800 осколков. Там же летают 9-метровые 9-тонные ступени советских ракет «Зенит», которые каждый месяц проходят друг от друга на расстоянии всего 200 метров. Если они столкнутся, это удвоит количество «посторонних» объектов на орбите. Выходят из строя и спутники SpaceX — из 60-ти первых запущенных в рамках проекта Starlink аппаратов 5% перестали отвечать на второй месяц своего пребывания на орбите. Но пока никто не знает, как быть с космическим мусором.
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