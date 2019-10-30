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Зеркальная плитка в интерьере

Наиболее распространенное использование зеркальной плитки - визуально увеличить пространство. Однако, если в комнате малой квадратуры поставить плитку перед шкафом, а оконный свет не направит их на улицу, эффект расширения не будет создан, а зеркальная стена будет отвлекать и мешать взглядам. Тут можно выбрать подходяще варианты.

Если вы желаете правильно использовать плитки зеркального типа, выберите место, где окно будет точно отражать их. Вам не нужно покрывать всё пространство стены декоративными элементами, но если вы стыкуете панельки, это не должно быть одна или две полосы. Вы можете закрыть ими верхнюю половину или часть стены за диваном или кресла. Если вы украшаете спальню, не ставьте зеркальную стену перед кроватью, только если эта мебель не расположена рядом с окном, и плитка не отражает её напрямую. При всех этих условиях потолки помещения должны быть достаточно высокими, цвет стен - светлым. Зеркальная стенка маленькой кухни может удвоить пространство. Обои на кухне тоже должны быть оформлены в светлой гамме.

Если потолок низкий, вероятно, разумным решением будет оформить его с помощью зеркал. Помимо того, в продаже можно приобрести самоклеющиеся плитки. Если же потолок двухуровневый, панельки могут быть установлены в центральной части. Оригинальный вариант - когда с помощью этого украшения создается полный лабиринт отражений. Хотя эту технику лучше всего применять в небольшой прихожей, где таинственный лабиринт никого не побеспокоит психологическим воздействием, но в то же время, первый эффект широкого коридора будет сохранён.

Использование зеркальной плитки в интерьере - это хороший способ существенно преобразить обстановку, расширить пространство, сделать его глубже. И это относится к любому типу зеркального покрытия, либо в цельной конструкции, либо в отделке мозаикой. Этот тип отделки имеет много преимуществ. Он используется внутри жилых помещений, например, при оформлении ванной комнаты, кухни или прихожей. Помимо того - в общественных зданиях, заведениях общественного питания и прочих.

Данные изделия не требуют особого обслуживания, и эти панельки сравнительно просты в установке, и прослужат достаточно долго.

30 октябрь 2019 /
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