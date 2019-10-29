Почему выгодно купить квартиру в ЖК София

Преимущество покупки квартир в жилищном комплексе «София»

Только что построенные многоквартирные дома в жилищном комплексе «София» привлекут внимание тех потенциальных покупателей недвижимости, кто собирается купить квартиру в Киеве. Непосредственная близость к столице ЖК, позволяет своим жителям не лишаться преимуществ и радостей настоящей городской жизни. Вы можете выгодно в рассрочку, или оформив ипотеку купить квартиру в жк София

Проживание в этом комплексе дает возможность жить в пригороде, одновременно работать и получать образование в Киеве. Это чудесное сочетание в полной мере уже почувствовали тысячи жителей ЖК. Выбирая объект для покупки, инвестор рассматривает все предложения рынка недвижимости в этой области. На выбор будущего жилья влияют многие факторы. Застройщик учел все пожелания покупателей.

Будущих покупателей не должна смущать удаленность жилого комплекса от города. Район Софиевской Борщаговки обладает хорошей транспортной доступностью в центр Киева. ЖК «София» расположен всего в двух километрах от объездной дороги, где находится удобная транспортная развязка.

Жилой комплекс имеет развитую инфраструктуру. В ЖК «София» уже построены все объекты инфраструктуры, необходимые для ощущения полного комфорта при проживании (аптеки, торговые комплексы, школы, поликлиники, свой детский садик, спортивные сооружения и развивающие центры, салоны красоты, кафе). Территория ЖК охраняется.

К возведению домов привлечен надежный и ответственный застройщик. За десять лет им успешно возведено и сдано более шестидесяти домов. Его хорошая репутация и огромный опыт в строительстве способствуют развитию города.

Современный дизайн возводимых зданий комфорт-класса разработан ведущими архитекторами. Дома выстроены из керамического силикатного кирпича с применением новых технологий в строительстве. Наружные фасады зданий утеплены двенадцатимиллиметровым полистиролом.

Почему приобретать квартиры выгодно непосредственно у этого застройщика

Доступная стоимость и выгодные условия покупки отличают нас от других застройщиков и агентств по торговле недвижимостью. При покупке жилья напрямую у нас она обойдется вам вполовину дешевле, чем такая же при приобретении через посредников.

В продаже имеются одно-, трех- и двухкомнатные квартиры, есть и двухуровневые. Мы сдаем помещения уже с ремонтом за дополнительную цену.

Преимущества покупки жилья следующие:

цена квадратного метра новостройки в пригороде ощутимо ниже, чем такой же столичной;

возможность приобрести квартиру на начальном этапе строительства здания по низкой цене;

оформляется беспроцентная рассрочка непосредственно от застройщика.

Мы развиваем инфраструктуру этого микрорайона. С каждым годом жилой комплекс пополняется новыми объектами. Мы строим, соблюдая все сроки ввода жилья в эксплуатацию.

Договориться о просмотре, сделать свой выбор и купить на подходящих условиях квартиры Софиевская Борщаговка от застройщика вы сможете по телефонам: (066) 361-4000, (067) 971-4000, (044) 361-4000.