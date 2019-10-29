Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?

Одними из самых распространенных объектов во Вселенной являются звезды — красные карлики или М-звезды. Несмотря на свой цвет, красные карлики испускают не красный, а желтоватый свет, интенсивность которого иногда в 10000 раз меньше яркости Солнца. Из-за такого непривычного нам свойства, потенциально обитаемые миры, вращающиеся вокруг звезд М-типа, должны находиться на относительно небольшом расстоянии от своей звезды, что значительно снижает количество найденных человеком экзопланет, на которых может обитать гипотетическая жизнь. Вместе с тем, близкое к звезде расположение делает атмосферу экзопланеты абсолютно незащищенной ввиду того, что красные карлики часто отличаются весьма вспыльчивым нравом, периодически взрываясь сильнейшими вспышками и буквально сдувая всю воздушную оболочку находящихся рядом экзопланет.Одной из самых ближайших звезд М-типа к нашей Солнечной системе считается звезда Проксима Центавра, размер которой приблизительно составляет 1/8 от размера Солнца. В зоне обитаемости звезды вращается экзопланета Проксима Центавра b, средняя температура на поверхности которой составляет около -39 градусов Цельсия. Из-за того, что планета получает в десятки раз больше рентгеновского излучения, гипотетическая жизнь, обитающая на планете, должна будет выработать способность к биологической флуоресценции, которая может выступать в качестве защитного механизма при вспышках ультрафиолетового излучения. Несмотря на столь оптимистичный прогноз, ученые все больше склоняются к мнению, что поверхность Проксимы b представляет собой выжженную пустыню, похожую на Марс из-за того, что частые вспышки рентгеновского излучения способны испарить любой океан или даже атмосферу экзопланеты.Гипотетический вид с поверхности Проксимы Центавра bПланеты, вращающиеся вокруг красных карликовКак сообщает портал nasa.gov, обнаруженная в прошлом году телескопом TESS планета LHS 3844b, расположена на удалении в 48,6 световых лет от Солнца и имеет большие в 1,3 раза размеры по сравнению с нашей планетой. Далекий мир вращается вокруг небольшого M-карлика и примечателен тем, что именно он смог дать ученым первые представления о том, как именно может выглядеть планета-спутник красного карлика. Найденный телескопом NASA Spitzer объект представляет собой скалистую планету, с поверхностью, напоминающей поверхность Меркурия или Луны. Так, планета практически лишена какой-либо атмосферы и может быть покрыта аналогичным вулканическим материалом, который в большом количестве находится в темных областях Луны, называемых морями.Планета LHS 3844b, расположенная в 48,6 световых годах от Земли, может отчасти быть похожей на Луну или МеркурийПланета LHS 3844b является далеко не единственным миром, который был обнаружен в непосредственной близости от холодной звезды М-класса. Из-за того, что большинство планет, расположенных около красных звезд могут являться приливно-заблокированными мирами,планеты рядом с красными звездами могут быть навечно повернутыми к своему Солнцу лишь одной стороной. Как многие читатели нашего официального Hi-News-канала в Telegram могут знать, такое неудобное расположение легко превращает планету в мир, на освещенной стороне которого будет царствовать вечный день с высокими температурами, в то время как теневая сторона планеты превратится в замороженную пустыню, над которой никогда не взойдет местное Солнце.Звезда-красный карлик и ее планета-спутникОдной из планет, навсегда обращенной лишь одной стороной к своей звезде, может стать планета из системы Gliese 1061, находящаяся в зоне обитаемости этого светила. Обнаруженная в 2018 году, экзопланета получает столько же тепла, сколько получает Земля от Солнца, что говорит о возможном наличии на ее поверхности жидкой воды. В любом случае, международная команда астрономов, сделавших открытие с помощью телескопа ESO, считает, что именно эта звездная система станет одной из самых приоритетных целей для будущего изучения при использовании устройств нового поколения, таких как телескоп Джеймса Уэбба.Иными словами, вопрос о том, может ли быть пригодной для жизни планета, находящаяся рядом с красным карликом, может ли быть решен уже в ближайшие десятилетия.