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Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?

Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?


Одними из самых распространенных объектов во Вселенной являются звезды — красные карлики или М-звезды. Несмотря на свой цвет, красные карлики испускают не красный, а желтоватый свет, интенсивность которого иногда в 10000 раз меньше яркости Солнца. Из-за такого непривычного нам свойства, потенциально обитаемые миры, вращающиеся вокруг звезд М-типа, должны находиться на относительно небольшом расстоянии от своей звезды, что значительно снижает количество найденных человеком экзопланет, на которых может обитать гипотетическая жизнь. Вместе с тем, близкое к звезде расположение делает атмосферу экзопланеты абсолютно незащищенной ввиду того, что красные карлики часто отличаются весьма вспыльчивым нравом, периодически взрываясь сильнейшими вспышками и буквально сдувая всю воздушную оболочку находящихся рядом экзопланет.
Одной из самых ближайших звезд М-типа к нашей Солнечной системе считается звезда Проксима Центавра, размер которой приблизительно составляет 1/8 от размера Солнца. В зоне обитаемости звезды вращается экзопланета Проксима Центавра b, средняя температура на поверхности которой составляет около -39 градусов Цельсия. Из-за того, что планета получает в десятки раз больше рентгеновского излучения, гипотетическая жизнь, обитающая на планете, должна будет выработать способность к биологической флуоресценции, которая может выступать в качестве защитного механизма при вспышках ультрафиолетового излучения. Несмотря на столь оптимистичный прогноз, ученые все больше склоняются к мнению, что поверхность Проксимы b представляет собой выжженную пустыню, похожую на Марс из-за того, что частые вспышки рентгеновского излучения способны испарить любой океан или даже атмосферу экзопланеты.
Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?

Гипотетический вид с поверхности Проксимы Центавра b
Планеты, вращающиеся вокруг красных карликов
Как сообщает портал nasa.gov, обнаруженная в прошлом году телескопом TESS планета LHS 3844b, расположена на удалении в 48,6 световых лет от Солнца и имеет большие в 1,3 раза размеры по сравнению с нашей планетой. Далекий мир вращается вокруг небольшого M-карлика и примечателен тем, что именно он смог дать ученым первые представления о том, как именно может выглядеть планета-спутник красного карлика. Найденный телескопом NASA Spitzer объект представляет собой скалистую планету, с поверхностью, напоминающей поверхность Меркурия или Луны. Так, планета практически лишена какой-либо атмосферы и может быть покрыта аналогичным вулканическим материалом, который в большом количестве находится в темных областях Луны, называемых морями.
Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?

Планета LHS 3844b, расположенная в 48,6 световых годах от Земли, может отчасти быть похожей на Луну или Меркурий
Планета LHS 3844b является далеко не единственным миром, который был обнаружен в непосредственной близости от холодной звезды М-класса. Из-за того, что большинство планет, расположенных около красных звезд могут являться приливно-заблокированными мирами,планеты рядом с красными звездами могут быть навечно повернутыми к своему Солнцу лишь одной стороной. Как многие читатели нашего официального Hi-News-канала в Telegram могут знать, такое неудобное расположение легко превращает планету в мир, на освещенной стороне которого будет царствовать вечный день с высокими температурами, в то время как теневая сторона планеты превратится в замороженную пустыню, над которой никогда не взойдет местное Солнце.
Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?

Звезда-красный карлик и ее планета-спутник
Одной из планет, навсегда обращенной лишь одной стороной к своей звезде, может стать планета из системы Gliese 1061, находящаяся в зоне обитаемости этого светила. Обнаруженная в 2018 году, экзопланета получает столько же тепла, сколько получает Земля от Солнца, что говорит о возможном наличии на ее поверхности жидкой воды. В любом случае, международная команда астрономов, сделавших открытие с помощью телескопа ESO, считает, что именно эта звездная система станет одной из самых приоритетных целей для будущего изучения при использовании устройств нового поколения, таких как телескоп Джеймса Уэбба.
Иными словами, вопрос о том, может ли быть пригодной для жизни планета, находящаяся рядом с красным карликом, может ли быть решен уже в ближайшие десятилетия.
29 октябрь 2019 /
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