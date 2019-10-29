Как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути

Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.Оказалось, что из-за "склеивания" полей на границе пространств наблюдатели чувствуют электрические, скалярные и гравитационные поля объектов с противоположного края норы."Если вы нанесете на карту ожидаемую орбиту звезды вокруг Sgr A* (черная дыра в центре Млечного Пути), вы должны увидеть отклонения от этой орбиты, если там есть червоточина со звездой на другой стороне", — рассказал один из авторов исследования Деян Стойкович из Университета штата Нью-Йорк в Буффало.Подходящим объектом для исследований стала звезда S2, которая приближается к черной дыре на расстояние 120 астрономических единиц.В апреле этого года ученым впервые удалось сфотографировать горизонт событий черной дыры, которая находится в пятидесяти миллионах световых лет от Земли. Именно эту черную дыру в скоплении Девы выбрали для фото не случайно: из-за огромных размеров изменения на ней происходят медленно, и их удобно отслеживать. Изображение представили ученые международного проекта Event Horizon Telescope. Он объединяет сеть радиотелескопов по всей планете.Существование "кротовых нор" учеными пока не доказано. Они уже более века считаются одной из главных загадок для науки и источников опасности для здоровья космонавтов и астронавтов. Специалисты считают, что космические лучи сверхвысоких энергий могут порождаться гигантскими звездами или черными дырами-блазарами. Несколько лет назад физики нашли первые намеки на то, что фактически все подобные лучи носят внегалактическое происхождение, поймав более сотни космических заряженных частиц сверхвысоких энергий.