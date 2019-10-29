Curiosity сделал новое селфи на Марсе

Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты. На нем можно разглядеть внутренние территории кратера Гейл, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.Фотографию составили из 57 разных кадров, сделанных 11 октября 2019 года. Слева от марсохода располагались пробуренные им скважины, сзади виднелся хребет Веры Рубин Ридж и склон горы Шарпа, а в отдалении — северный вал кратера.Напомним, кратер Гейл возник 3,5-3,8 млрд лет назад после крупного космического катаклизма. В его центре располагается необычный пик из осадочных пород — гора Шарпа. Ее высота достигает пяти километров, а возраст оценивается примерно в два миллиарда лет.Эта гора и стала основной целью Curiosity. Во время буровых работ у ее подножия было найдено крупнейшее на Марсе скопление глинистых минералов (для их образования требуется вода).В целом марсоход преодолел более 20 километров по поверхности планеты. Его миссия началась в 2012 году и продолжается до сих пор.Ранее сообщалось, что Curiosity обнаружил остатки древнего соленого озера. На его присутствие указывало высокое содержание минеральных солей в грунте.