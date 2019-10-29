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Плутону хотят вернуть статус планеты
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что хочет вновь называть Плутон планетой.
Он признался, что верит в том, что Плутон является планетой, несмотря на спор астрономов. Также он добавил, что хочет добиться того, чтобы Плутон официально получил звание планеты.
Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы стать планетой, нужно быть на орбите Солнца, рассказал глава NASA.
"Я думаю, что определять планету нужно, исходя из ее внутренней ценности, а не опираясь на значения, которые постоянно изменяются, как динамика орбиты", — заключил Брайденстайн.
29 октябрь 2019 /
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