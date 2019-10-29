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У кого стоит купить квартиру в киевских новостройках в Софиевской Борщаговке

Квартира в новом доме — это недвижимость, у которой ещё не было собственника. Выбирая такое жильё, вы становитесь первым счастливым обладателем. Но что действительно стоит покупать?

«Мартынов» — застройщик, который не подводит

Хотите купить квартиру в Киеве новостройки софиевская борщаговка по приемлемой цене? Сразу свяжитесь с проверенным временем застройщиком «Мартыновым». Он способен удовлетворить требования каждого покупателя. Предлагаются такие квартиры:

  • трёхкомнатные;
  • двухуровневые;
  • однокомнатные;
  • с террасой;
  • двухкомнатные.

Вся недвижимость различается по планировке (классические и неординарные варианты) и площади (от 38 до 198 квадратных метров). Также застройщик предлагает помещения нежилого назначения. Площадь такой недвижимости составляет от 38 до 180 квадратных метров. Коммерческие помещения имеют отдельный вход.

«Мартынов» сотрудничает с покупателями напрямую. Это означает, что вы можете рассчитывать на самые приемлемые цены. Возможна рассрочка платежа. Также застройщик часто проводит акции.

софия от мартынова

Возможна ли аренда недвижимости коммерческого назначения

В каждом новом районе открывается множество различных магазинов, кафе, ресторанов, салонов и иных подобных заведений. В случае с застройщиком «Мартынов» коммерческая недвижимость расположена на первых этажах домов, что очень удобно. Если вы не желаете или пока не имеете возможности приобрести помещение для бизнеса, то оформите его в аренду. «Мартынов» предоставляет такую возможность на удобных условиях. Будьте уверены в том, что в итоге удастся очень хорошо заработать.

В ЖК «София» от «Мартынова» аренда возможна на любой срок. Всё зависит лишь от ваших потребностей. Что можно оформить во временное пользование? Застройщик предлагает помещения под:

  • офисы;
  • сервисные центры;
  • ателье;
  • салоны красоты;
  • химчистки;
  • садики для детей;
  • SPA-центры;
  • склады;
  • продовольственные магазины;
  • кафе;
  • пиццерии и пр.

Доступна аренда комерческой недвижимости различной площади — от 40 до 160 квадратных метров. Стоимость зависит от нескольких факторов. Большое значение имеет месторасположение и площадь объекта. При выборе коммерческой недвижимости непременно стоит учесть вид деятельности, которой вы занимаетесь, или особенности продукции, которую вы решили продавать.

Застройщик обязательно заключает соответствующий официальный договор. В данном документе непременно прописываются все права и обязанности сторон, а также точная стоимость временного пользования недвижимостью.

Многофункциональный жилой комплекс — это качественные и красивые дома для проживания, а также удобные помещения коммерческого назначения. Выбирая такую недвижимость, вы получаете возможность проживать в комфортабельных условиях, а также налаживать свой успешный бизнес. Смело совершайте покупку!

29 октябрь 2019 /
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