У кого стоит купить квартиру в киевских новостройках в Софиевской Борщаговке

«Мартынов» — застройщик, который не подводит

Квартира в новом доме — это недвижимость, у которой ещё не было собственника. Выбирая такое жильё, вы становитесь первым счастливым обладателем. Но что действительно стоит покупать?

Хотите купить квартиру в Киеве новостройки софиевская борщаговка по приемлемой цене? Сразу свяжитесь с проверенным временем застройщиком «Мартыновым». Он способен удовлетворить требования каждого покупателя. Предлагаются такие квартиры:

трёхкомнатные;

двухуровневые;

однокомнатные;

с террасой;

двухкомнатные.

Вся недвижимость различается по планировке (классические и неординарные варианты) и площади (от 38 до 198 квадратных метров). Также застройщик предлагает помещения нежилого назначения. Площадь такой недвижимости составляет от 38 до 180 квадратных метров. Коммерческие помещения имеют отдельный вход.

«Мартынов» сотрудничает с покупателями напрямую. Это означает, что вы можете рассчитывать на самые приемлемые цены. Возможна рассрочка платежа. Также застройщик часто проводит акции.

Возможна ли аренда недвижимости коммерческого назначения

В каждом новом районе открывается множество различных магазинов, кафе, ресторанов, салонов и иных подобных заведений. В случае с застройщиком «Мартынов» коммерческая недвижимость расположена на первых этажах домов, что очень удобно. Если вы не желаете или пока не имеете возможности приобрести помещение для бизнеса, то оформите его в аренду. «Мартынов» предоставляет такую возможность на удобных условиях. Будьте уверены в том, что в итоге удастся очень хорошо заработать.

В ЖК «София» от «Мартынова» аренда возможна на любой срок. Всё зависит лишь от ваших потребностей. Что можно оформить во временное пользование? Застройщик предлагает помещения под:

офисы;

сервисные центры;

ателье;

салоны красоты;

химчистки;

садики для детей;

SPA-центры;

склады;

продовольственные магазины;

кафе;

пиццерии и пр.

Доступна аренда комерческой недвижимости различной площади — от 40 до 160 квадратных метров. Стоимость зависит от нескольких факторов. Большое значение имеет месторасположение и площадь объекта. При выборе коммерческой недвижимости непременно стоит учесть вид деятельности, которой вы занимаетесь, или особенности продукции, которую вы решили продавать.

Застройщик обязательно заключает соответствующий официальный договор. В данном документе непременно прописываются все права и обязанности сторон, а также точная стоимость временного пользования недвижимостью.

Многофункциональный жилой комплекс — это качественные и красивые дома для проживания, а также удобные помещения коммерческого назначения. Выбирая такую недвижимость, вы получаете возможность проживать в комфортабельных условиях, а также налаживать свой успешный бизнес. Смело совершайте покупку!