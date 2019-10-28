Охотский улит на гнезде

На фото — охотский улит (Tringa guttifer), насиживающий кладку. Снимок был сделан участниками международной орнитологической экспедиции в заливе Счастья на побережье Охотского моря. Это первое гнездо охотского улита, обнаруженное более чем за 40 лет, и первое попавшее на видеозапись.

Охотский улит насиживает кладку

Охотский улит относится к роду Tringa, представители которого гнездятся в Европе, на севере Азии и в Северной Америке. Ближайшие родственники этой птицы — такие широко известные кулики, как травник (Tringa totanus), черныш (Tringa ochropus) и большой улит (Tringa nebularia). Ареалы этих видов простираются от Атлантики до Тихого океана, однако охотский улит гнездится в единственном месте на Земле — на юго-западном побережье Охотского моря. Орнитологи отмечали признаки гнездования этого вида на Сахалине и в Хабаровском крае, но, возможно, он обитает и севернее, в Магаданской области. За пределами России охотский улит не размножается, что делает его гнездовым эндемиком нашей страны.

Охотские улиты очень требовательны к выбору места гнездования. Эти кулики селятся лишь там, где одновременно присутствуют участки заболоченного лиственничного леса (марь), обширные приморские луга и приливно-отливная зона, или литораль. Лиственницы нужны охотским улитам для гнездования: в отличие от большинства куликов, которые строят гнезда на земле, этот вид размещает их на ветвях деревьев, на высоте 1–4,5 метров от земли. А в ручьях и лужах на затапливаемых приморских лугах улиты ловят девятииглых колюшек (Pungitius sp.) — мелких рыбок, которые составляют их основной корм в первой половине гнездового сезона. В остальное время эти кулики кормятся по большей части беспозвоночными, которых добывают на литорали.

Кладка охотского улита в гнезде, построенном из веточек и лишайников на высоте четырех метров. По словам орнитологов, как только осмотр гнезда завершился, родители вернулись к насиживанию. К сожалению, впоследствии гнездо было разорено вороной. Фото © Philipp Maleko, Владимир Пронкевич, Константин Масловский с сайта nytimes.com

Учитывая узкую гнездовую специализацию и ограниченный ареал, неудивительно, что охотский улит входит в число самых редких куликов мира. Согласно учетам на зимовках, где эти птицы концентрируются большими группами, вся мировая популяция вида составляет не более 2000 особей, а возможно, и менее 1000. По мнению орнитологов, из них в размножении участвует не более 300 птиц.

К сожалению, эта крошечная популяция сегодня быстро сокращается. Тревожные признаки отмечены и в местах гнездования, и на пролете, и на зимовках. Точные причины снижения численности вида пока не установлены, однако почти наверняка они связаны с разрушением прибрежных экосистем в Южной Корее и Китае.

Охотские улиты во время весенней миграции на юге Приморского края. Фото © Андрей Вялков с сайта fareastru.birds.watch

Это общая проблема для большинства видов куликов, использующих Восточноазиатско-Австралазийский пролетный путь (см. East Asian–Australasian Flyway, EAAF), который связывает Восточную Сибирь и Дальний Восток с Южной Азией и Австралией. На протяжении тысячелетий прибрежные перелетные птицы останавливаясь на илистых отмелях Желтого и Восточно-Китайского морей для отдыха, линьки и кормления. Благодаря этим «заправочным станциям» они могли обеспечить себя достаточной энергией для долгого перелета. Однако в последние 20–30 лет, по мере экономического роста региона, побережья, включая лучшие кормовые участки, оказались застроены отелями, креветочными фермами и портовой инфраструктурой.

Охотский улит в зимнем пере — таким его видят на местах пролета и зимовок в Южной Азии. Большинство перелетных куликов осенью меняют яркий брачный наряд на более скромный. Фото © Tan Gim Cheong с сайта singaporebirds.com

Без «заправочных станций» куликам стало намного сложнее совершать ежегодные миграции. Дополнительный пресс на популяцию создала неконтролируемая охота на пролете и в местах зимовки. В результате численность большинства куликов, использующих Восточноазиатско-Австралазийский пролетный путь, резко сократилась. Среди них и крайне редкие виды типа лопатня (Calidris (Eurynorhynchus) pygmaea), и более массовые большие песочники (Calidris tenuirostris) и дальневосточные кроншнепы (Numenius madagascariensis).

Аналогичные проблемы могли стать причиной падения численности охотского улита, который останавливается на побережье Китая во время путешествия к местам зимовки в Бангладеш, Мьянме, Малайзии и Индонезии и обратно. В местах гнездования улит сталкивается с хозяйственным освоением побережья — например, разведкой и добычей полезных ископаемых и строительством газопроводов. Отмечены и случаи охоты на этих птиц в летнее время.

В последнем издании российской Красной книги охотский улит числится как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Он также занесен в региональные красные книги. А Международный союз охраны природы рассматривает этого редкого кулика как вымирающий вид (Endangered, EN).

Чтобы помочь охотскому улиту выжить, исследователи предлагают включить места его гнездования в Хабаровском крае и на Сахалине в состав особо охраняемых природных территорий — хотя бы регионального значения. Кроме того, необходимо запретить охоту на куликов в местах размножения. За пределами России основная задача — сохранить илистые отмели на морском побережье Китая и Южной Кореи. Хотя им всё еще угрожают масштабные инфраструктурные проекты, ситуация начинает медленно меняться. Например, в этом году обширные площади илистых отмелей на китайском побережье Желтого моря стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них участки, где останавливается до 80% популяции охотского улита.

Чтобы разработать более эффективные меры по охране охотского улита, орнитологам нужно больше узнать о нем — в том числе уточнить гнездовой ареал. К сожалению, места размножения этого кулика труднодоступны, так что он остается одной из наименее изученных птиц России. Например, до этого года было обнаружено всего пять гнезд охотского улита — причем все в XX веке и только на острове Сахалин. Все их нашел один человек, орнитолог Виталий Андреевич Нечаев. После 1976 года ни одного гнезда найдено не было — специалисты наблюдали лишь признаки гнездования, например территориальное поведение птиц и взрослых особей в сопровождении птенцов.

Птенец охотского улита. Как и у других куликов, птенцы охотского улита относятся к выводковому типу — они покрыты пухом с момента вылупления и покидают гнездо в первый день жизни. В ходе экспедиции были впервые записаны их голоса. Фото © Philipp Maleko, Владимир Пронкевич, Константин Масловский с сайта nytimes.com

Разыскать первое в XXI веке и первое на материке гнездо охотского улита удалось команде орнитологов, в которую входили дальневосточные исследователи Владимир Пронкевич и Константин Масловский, а также их коллега из США Филипп Малеко. Гнездо нашлось 17 июня 2019 года в заливе Счастья в Хабаровском крае после нескольких недель поисков. Ученые тщательно описали находку и сняли ее на видео. Также они поймали и пометили цветными метками семь взрослых птиц и восемь птенцов — это поможет изучить миграции охотского улита и угрозы, с которыми он встречается во время своих путешествий. Уже в начале августа трех взрослых помеченных птиц заметили китайские бердвотчеры на морском побережье близ Шанхая. В будущем году орнитологи планируют вернуться в залив Счастья, чтобы продолжить исследования.

Мечение охотского улита цветными кольцами и флажками. Фото © Владимир Пронкевич с сайта ivep.as.khb.ru

Новость об обнаружении гнезда охотского улита облетела множество сайтов, посвященных орнитологии, бёрдвотчингу и охране природы, вызвав у читателей восхищение и восторг. Статью о находке опубликовала даже влиятельная американская газета The New York Times, обычно далекая от «птичьих» новостей. Однако все российские СМИ, как государственные, так и независимые, проигнорировали новость (исключением стал лишь сайт Института водных и экологических проблем ДВО РАН, где работает Владимир Пронкевич). Это печальный знак для птицы, которая размножается исключительно в нашей стране: похоже, на родине в ее выживании заинтересованы лишь немногие специалисты и сочувствующие.

Фото © Philipp Maleko, Владимир Пронкевич, Константин Масловский с сайта nytimes.com. 17 июня 2019 года, залив Счастья, Хабаровский край.

Сергей Коленов