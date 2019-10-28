» » Охотский улит на гнезде

Охотский улит на гнезде

 

Охотский улит на гнезде

 

Охотский улит на гнезде

На фото — охотский улит (Tringa guttifer), насиживающий кладку. Снимок был сделан участниками международной орнитологической экспедиции в заливе Счастья на побережье Охотского моря. Это первое гнездо охотского улита, обнаруженное более чем за 40 лет, и первое попавшее на видеозапись.

Охотский улит насиживает кладку

Охотский улит относится к роду Tringa, представители которого гнездятся в Европе, на севере Азии и в Северной Америке. Ближайшие родственники этой птицы — такие широко известные кулики, как травник (Tringa totanus), черныш (Tringa ochropus) и большой улит (Tringa nebularia). Ареалы этих видов простираются от Атлантики до Тихого океана, однако охотский улит гнездится в единственном месте на Земле — на юго-западном побережье Охотского моря. Орнитологи отмечали признаки гнездования этого вида на Сахалине и в Хабаровском крае, но, возможно, он обитает и севернее, в Магаданской области. За пределами России охотский улит не размножается, что делает его гнездовым эндемиком нашей страны.

Охотские улиты очень требовательны к выбору места гнездования. Эти кулики селятся лишь там, где одновременно присутствуют участки заболоченного лиственничного леса (марь), обширные приморские луга и приливно-отливная зона, или литораль. Лиственницы нужны охотским улитам для гнездования: в отличие от большинства куликов, которые строят гнезда на земле, этот вид размещает их на ветвях деревьев, на высоте 1–4,5 метров от земли. А в ручьях и лужах на затапливаемых приморских лугах улиты ловят девятииглых колюшек (Pungitius sp.) — мелких рыбок, которые составляют их основной корм в первой половине гнездового сезона. В остальное время эти кулики кормятся по большей части беспозвоночными, которых добывают на литорали.

 

Охотский улит на гнезде

 

Охотский улит на гнезде

Кладка охотского улита в гнезде, построенном из веточек и лишайников на высоте четырех метров. По словам орнитологов, как только осмотр гнезда завершился, родители вернулись к насиживанию. К сожалению, впоследствии гнездо было разорено вороной. Фото © Philipp Maleko, Владимир Пронкевич, Константин Масловский с сайта nytimes.com

 

Учитывая узкую гнездовую специализацию и ограниченный ареал, неудивительно, что охотский улит входит в число самых редких куликов мира. Согласно учетам на зимовках, где эти птицы концентрируются большими группами, вся мировая популяция вида составляет не более 2000 особей, а возможно, и менее 1000. По мнению орнитологов, из них в размножении участвует не более 300 птиц.

К сожалению, эта крошечная популяция сегодня быстро сокращается. Тревожные признаки отмечены и в местах гнездования, и на пролете, и на зимовках. Точные причины снижения численности вида пока не установлены, однако почти наверняка они связаны с разрушением прибрежных экосистем в Южной Корее и Китае.

 

Охотский улит на гнезде

 

Охотский улит на гнезде

Охотские улиты во время весенней миграции на юге Приморского края. Фото © Андрей Вялков с сайта fareastru.birds.watch

 

Это общая проблема для большинства видов куликов, использующих Восточноазиатско-Австралазийский пролетный путь (см. East Asian–Australasian Flyway, EAAF), который связывает Восточную Сибирь и Дальний Восток с Южной Азией и Австралией. На протяжении тысячелетий прибрежные перелетные птицы останавливаясь на илистых отмелях Желтого и Восточно-Китайского морей для отдыха, линьки и кормления. Благодаря этим «заправочным станциям» они могли обеспечить себя достаточной энергией для долгого перелета. Однако в последние 20–30 лет, по мере экономического роста региона, побережья, включая лучшие кормовые участки, оказались застроены отелями, креветочными фермами и портовой инфраструктурой.

 

Охотский улит на гнезде

Охотский улит в зимнем пере — таким его видят на местах пролета и зимовок в Южной Азии. Большинство перелетных куликов осенью меняют яркий брачный наряд на более скромный. Фото © Tan Gim Cheong с сайта singaporebirds.com

 

Без «заправочных станций» куликам стало намного сложнее совершать ежегодные миграции. Дополнительный пресс на популяцию создала неконтролируемая охота на пролете и в местах зимовки. В результате численность большинства куликов, использующих Восточноазиатско-Австралазийский пролетный путь, резко сократилась. Среди них и крайне редкие виды типа лопатня (Calidris (Eurynorhynchus) pygmaea), и более массовые большие песочники (Calidris tenuirostris) и дальневосточные кроншнепы (Numenius madagascariensis).

Аналогичные проблемы могли стать причиной падения численности охотского улита, который останавливается на побережье Китая во время путешествия к местам зимовки в Бангладеш, Мьянме, Малайзии и Индонезии и обратно. В местах гнездования улит сталкивается с хозяйственным освоением побережья — например, разведкой и добычей полезных ископаемых и строительством газопроводов. Отмечены и случаи охоты на этих птиц в летнее время.

В последнем издании российской Красной книги охотский улит числится как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Он также занесен в региональные красные книги. А Международный союз охраны природы рассматривает этого редкого кулика как вымирающий вид (Endangered, EN).

Чтобы помочь охотскому улиту выжить, исследователи предлагают включить места его гнездования в Хабаровском крае и на Сахалине в состав особо охраняемых природных территорий — хотя бы регионального значения. Кроме того, необходимо запретить охоту на куликов в местах размножения. За пределами России основная задача — сохранить илистые отмели на морском побережье Китая и Южной Кореи. Хотя им всё еще угрожают масштабные инфраструктурные проекты, ситуация начинает медленно меняться. Например, в этом году обширные площади илистых отмелей на китайском побережье Желтого моря стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них участки, где останавливается до 80% популяции охотского улита.

Чтобы разработать более эффективные меры по охране охотского улита, орнитологам нужно больше узнать о нем — в том числе уточнить гнездовой ареал. К сожалению, места размножения этого кулика труднодоступны, так что он остается одной из наименее изученных птиц России. Например, до этого года было обнаружено всего пять гнезд охотского улита — причем все в XX веке и только на острове Сахалин. Все их нашел один человек, орнитолог Виталий Андреевич Нечаев. После 1976 года ни одного гнезда найдено не было — специалисты наблюдали лишь признаки гнездования, например территориальное поведение птиц и взрослых особей в сопровождении птенцов.

 

Охотский улит на гнезде

Птенец охотского улита. Как и у других куликов, птенцы охотского улита относятся к выводковому типу — они покрыты пухом с момента вылупления и покидают гнездо в первый день жизни. В ходе экспедиции были впервые записаны их голоса. Фото © Philipp Maleko, Владимир Пронкевич, Константин Масловский с сайта nytimes.com

 

Разыскать первое в XXI веке и первое на материке гнездо охотского улита удалось команде орнитологов, в которую входили дальневосточные исследователи Владимир Пронкевич и Константин Масловский, а также их коллега из США Филипп Малеко. Гнездо нашлось 17 июня 2019 года в заливе Счастья в Хабаровском крае после нескольких недель поисков. Ученые тщательно описали находку и сняли ее на видео. Также они поймали и пометили цветными метками семь взрослых птиц и восемь птенцов — это поможет изучить миграции охотского улита и угрозы, с которыми он встречается во время своих путешествий. Уже в начале августа трех взрослых помеченных птиц заметили китайские бердвотчеры на морском побережье близ Шанхая. В будущем году орнитологи планируют вернуться в залив Счастья, чтобы продолжить исследования.

 

Охотский улит на гнезде

 

Охотский улит на гнезде

Мечение охотского улита цветными кольцами и флажками. Фото © Владимир Пронкевич с сайта ivep.as.khb.ru

 

Новость об обнаружении гнезда охотского улита облетела множество сайтов, посвященных орнитологии, бёрдвотчингу и охране природы, вызвав у читателей восхищение и восторг. Статью о находке опубликовала даже влиятельная американская газета The New York Times, обычно далекая от «птичьих» новостей. Однако все российские СМИ, как государственные, так и независимые, проигнорировали новость (исключением стал лишь сайт Института водных и экологических проблем ДВО РАН, где работает Владимир Пронкевич). Это печальный знак для птицы, которая размножается исключительно в нашей стране: похоже, на родине в ее выживании заинтересованы лишь немногие специалисты и сочувствующие.

Фото © Philipp Maleko, Владимир Пронкевич, Константин Масловский с сайта nytimes.com. 17 июня 2019 года, залив Счастья, Хабаровский край.

Сергей Коленов

28 октябрь 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Охотничий танец цапли
Хочу все знать

Охотничий танец цапли

...
Запасливые соколы Элеоноры
Хочу все знать

Запасливые соколы Элеоноры

На фото — сокол, или чеглок, Элеоноры (Falco eleonorae) в полете; хорошо видны характерные для наших чеглоков красно-коричневые «штаны», которые встречаются у светлой морфы соколов Элеоноры...
Гнездо деревенской ласточки
Хочу все знать

Гнездо деревенской ласточки

...
Синица-ассенизатор
Хочу все знать

Синица-ассенизатор

На фото — большая синица (Parus major) вылетела из гнезда со свежей капсулой помёта одного из птенцов...
Битва славок
Хочу все знать

Битва славок

...
Яйцо на дереве
Хочу все знать

Яйцо на дереве

...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Почему одни нации богатые, а другие — бедные?Преимущества матрасов MatroluxeЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаОхотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладЧто происходит с океанами Земли?Анализ родственных связей деревьев тропического леса выявил принципы устройства биологических сообществ


Свежие Статьи
Готово ли человечество к жаркой погоде будущего?

Готово ли человечество к жаркой погоде будущего?

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Сильные дожди вызвали наводнение в Португалии

Люди не верят в собственную смертность

Люди не верят в собственную смертность

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+