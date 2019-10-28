Космический челнок США X-37B приземлился после 780 дней на орбите
Космический челнок ВВС США X-37B приземлился в Соединённых Штатах после того, как провёл 780 дней на околоземной орбите. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден заявил, что «с сегодняшней успешной посадкой X-37B выполнил самый длинный на сегодняшний день полёт и успешно выполнил все задачи миссии».
Он отметил, что «в ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории ВВС США».
В сентябре 2017 года SpaceX опубликовала ролик, на кадрах которого видно, что ракета Falcon 9 успешно выполнила свою миссию: после выведения военного беспилотника X-37B на орбиту через почти девять минут после старта первая ступень ракеты приземлилась.
Запуск происходил на мысе Канаверал во Флориде.
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