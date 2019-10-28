Death Stranding долгожданный релиз

За создание мира для консоли PlayStation 4 отвечает знаменитый гейм-дизайнер, известный публике своими работами над Konami - Hideo Kojima.

Хидэо, который является идейным вдохновителем, известен также своей таинственностью. Он считает, что каждый из его проектов должен удивлять, в то же время заставляя думать о вечном. Это не компенсирует недостаток информации в прессе, напротив, он беспокоится о сливе информации раньше времени. Поклонники должны медленно собирать известные факты, пытаясь понять концепцию нового приложения для PS4. Подробнее - на https://www.consolewars.com.ua/playstation-4/igry/death-stranding-ps4/.

Стало известно, что версия Death Stranding будет не только для PS4, как это было изначально запланировано. Пользователи успокоились: будет выпущена версия для ПК, но чуть позже официального запуска для консолей.

Death Stranding - не обычный проект с безумными гонками и стрелялками. Игра заставит вас задуматься о многих вещах, от создания Вселенной до мировых сил и миссии человечества. Создатель хочет предоставить неоднозначный проект, основанный на размышлениях, а не на банальном экшене.

Сюжет вращается вокруг молодого человека, по имени Адам. Антагонист его - молодая Ева. Как видим - автор использовал библейские имена. По предварительной информации, в этой игре Ева - это мать сына Адама, который появляется в трейлере. Герои находятся в неизвестном мире, не помня прошлого полностью и не зная, кто они. Потеря памяти произошла, из-за таинственного инцидента, который пользователи узнают по мере продвижения вперед.

Сын Адама был пойман магическими существами с супер способностями. Люданы, которые похитили ребенка, были обычными людьми, но им удалось открыть новые грани. Теперь уникальная группа ищет подобных себе, и им наплевать на готовую судьбу детей. Отец в горести открывает охоту на этих существ в надежде вернуть сына. Участникам игры предстоит помочь Адаму отвоевать ребёнка и встретиться с его семьей.

Игра Death Stranding - это удивительный пример симбиоза ответственного подхода создателей и оригинальной идеи. Качественная графика, участие известных актёров и уникальный сюжет - позволяют стереть тонкую грань между играми и фильмами. А моменты, которые говорят с самопознанием и изучением мира, формируют особую атмосферу, заставляющую игроков размышлять.