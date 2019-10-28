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Умная техника Xiaomi

Число людей, интересующихся интеллектуальной системой дома, постоянно растёт. И хотя многие думают о будущем, Xiaomi активно его создает. Да, на рынке существует серьёзная конкуренция, но этот китайский концерн-гигант не зря занимает лидирующие позиции. Специалисты, работающие в этой компании, неустанно работают над созданием нового мира, в котором всё будет автоматизировано, и роботы, и компьютерные системы будут выполнять привычные для человека функции.

По ссылке вы можете ознакомиться с последними товарами Xiaomi, которые собираются выйти на рынок. В то же время, есть возможность даже заказать их по очень приемлемым, реальным ценам, что также очень выгодно. В настоящее время технология Xiaomi пользуется большим спросом на рынке, поскольку огромное количество потребителей в мире признали, что она современная и актуальная. Мы не должны забывать, что интеллектуальные технологии популярны во всём мире, что делает их необходимыми.

На какие элементы умного дома стоит обратить внимание?

Поскольку компания не останавливается ни на минуту, позволяя прогрессировать, новые устройства создаются каждый день, о чём многие даже не слышали. Но есть еще те изобретения, которые заслуживают не только разговора, но и покупки.

Стоит выделить следующие варианты умной техники Сяоми:

  1. Пылесос. Спасение всех домохозяек - они не только упрощают жизнь, но и делают её веселее. Первоначально этот пылесос можно было запрограммировать на определённый маршрут, но в последних моделях с процессором и датчиками, прибор сам строит план и проходит отдельно в своей области. Этот агрегат имеет футуристический дизайн и в целом он очень привлекателен внешне.
  2. Пульт. Актуально для тех, кто постоянно теряет пульты. С их помощью вы можете сразу же контролировать всё оборудование в комнате. Работа будет сделана, благодаря приложению Mi Home и Wi-Fi. Управлять им можно даже из любой точки мира, главное - приложение можно установить на ваш смартфон.
  3. Умная зубная щётка. Это чудо-устройство имеет несколько режимов активности. Вы можете связать его со смартфоном и отследить время очистки, его активность, количество использованной насадки и время её замены. Одной зарядки хватает около месяца.
28 октябрь 2019 /
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