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Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли

Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли


Крупный астероид 1998 HL1 прошел в пятницу на расстоянии 6,21 млн км от Земли, то есть на расстоянии, более чем в 10 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, наибольшее сближение небесного тела диаметром около 550 м с Землей произошло в 13:17 по времени восточного побережья США (20:17 мск).
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) относит этот астероид к категории потенциально опасных, то есть тех небесных тел диаметром свыше 500 м, которые сближаются с Землей примерно на 7 млн км. Следующее сближение этого астероида с Землей произойдет 26 октября 2140 года, когда он окажется на расстоянии 6,1 млн км от нашей планеты.
До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц, или 7 млн км около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам планетолога NASA Линдли Джонсона, число пока не известных астероидов в околоземном пространстве диаметром от 10 до 20 м может достигать нескольких миллионов.
В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027-2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.
28 октябрь 2019 /
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