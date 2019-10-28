Найден способ обнаружения червоточин

Физики предположили, что возмущения на орбите звезд вблизи сверхмассивных черных дыр могут быть использованы для обнаружения червоточин.Червоточины — это гипотетический объект, который связывает две точки пространства-времени. Ученые предполагают, что «входами» в червоточины могут быть сверхмассивные черные дыры. Доказать их существование экспериментально не удавалось еще никому, но теоретические расчеты допускают такую возможность. В частности, общая теория относительности Эйнштейна позволяет вычислить условия, необходимые для существования червоточины.Одно из условий — высокое гравитационное притяжение. Оно соблюдается только для объектов с высокой массой — таких, как черные дыры. Именно поэтому команда ученых из Университета Буффало сосредоточилась на ближайшей к нам сверхмассивной черной дыре — Стрельце А* — которая находится в центре Млечного Пути.В своей новой статье ученые пишут, что если червоточина действительно существует в Стрельце A*, то ее гравитация будет влиять на близлежащие звезды на другом конце «туннеля». В результате можно было бы обнаружить наличие червоточины путем поиска небольших отклонений в ожидаемых орбитах звезд вблизи Стрельца A*.Идеальным объектом для таких наблюдений ученые сочли звезду S2, которая вращается довольно близко к Стрельцу A*. Однако, по словам исследователей, современные методы наблюдения недостаточно точны, чтобы увидеть отклонения в орбите этой звезды. Ученые утверждают, что необходимые инструменты будут доступны человечеству уже в течение одного-двух десятилетий.При этом исследователи говорят, что даже если отклонения будут обнаружены, они не будут являться достаточным доказательством существования червоточины. Однако отсутствие таких возмущений покажет, что Стрелец A* вряд ли представляет собой туннель между точками пространства. Также, согласно астрофизикам, такой метод не позволит выяснить, проходима ли червоточина или нет. А это критически важно, ведь если червоточина непроходима, значит использовать ее для перемещения объектов или какого-либо сигнала в пространстве-времени нельзя.