Nasa отправит космический аппарат для изучения адской поверхности Венеры

Со всеми разговорами об отправке людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс, можно легко забыть о том, что есть другие планеты, которые стоит исследовать. Так, команда инженеров из NASA нацелена на Венеру — ближайшего соседа Земли и одну из наименее изученных планет Солнечной системы. Напомним, что впервые посадку (аварийную) на Венеру в 1966 году совершил советский зонд, который пробыл на поверхности планеты всего несколько часов. Однако новый зонд NASA разрабатывается таким образом, чтобы пробыть на Венере не менее 60 дней. Каждый из компонентов зонда Long-Live-in-situ Solar System Explorer, или LLISSE специально разработан для того, чтобы выдерживать высокую температуру, высокое давление и атмосферу, которые делают эту планету по-настоящему горячей.Злой близнец ЗемлиВенера по праву заслужила репутацию «злого близнеца» Земли. Масса и размер этих двух планет примерно одинаковы и ученые считают, что Венера когда-то была раем, богатым водой и даже элементарной жизнью. Однако сегодня условия на ее поверхности гостеприимными назвать нельзя. Температура на Венере достаточно высока, а атмосферное давление похоже на то, которое может испытать дайвер, погрузившийся на тысячи футов вглубь океана. Помимо прочего, ветры обвивают планету со скоростью, подобной торнадо, и в течение дня густые облака серной кислоты закрывают солнце. А вот ночь на Венере длится 100 земных дней.Существует теория о том, что на Венере когда-то находился обширный, неглубокий океан жидкой воды, который в конце концов испарился. Когда это произошло, водород попал в космос, а атмосфера, богатая углекислым газом, стала причиной безудержного парникового эффекта и превратила планету в неприглядный пейзаж, который мы видим сегодня. Однако густая атмосфера соседки Земли по Солнечной системе ограничивает объем информации, которую может собрать космический аппарат, когда находится на орбите. Чтобы узнать, что именно произошло на Венере, зонду нужно попасть на поверхность планеты.Поверхность Венеры гостеприимной не назовешьКак разрабатывали новейшие технологии для полета на ВенеруУчитывая погодные условия на Венере, создать аппарат, способный продержаться на поверхности 60 дней было трудоемкой задачей. В отличие от роверов размером с автомобиль, которые NASA отправляет на Марс, LLISSE невелик, так как ему придется путешествовать с другими космическими аппаратами. LLISSE представляет из себя небольшой куб заполненный инструментами, необходимыми для проверки атмосферы и геологии Венеры. Но его малые габариты означают, что на нем не будет некоторых инструментов, которые обычно присутствуют на других космических аппаратах, например камеры.Так должен выглядеть LLISSEУченые считают, что одной из основных проблем стал вопрос об обеспечении аппарата энергий в течение 60 дней. Многие миссии в дальнем космосе используют небольшие ядерные реакторы для выработки энергии, но LLISSE будет использовать активируемую теплом тепловую батарею, подобную той, что используется в ракетах. Исследователи также надеяться, что аппарат сможет стать свидетелем перехода между ночью и днем. Если он приземлится в один из венерианских дней, который длится почти четыре земных месяца, исследователи считают, что аппарат сможет проработать достаточно долго, чтобы получить всю необходимую информацию.Совместная работа Роскосмоса и NASAИзначально LLISSE разрабатывался с учетом миссии Venera-D — совместной программы между Роскосмосом и NASA. Миссия будет включать в себя орбитальный аппарат, большой и малый спускаемый аппараты. Однако миссия Venera-D далеко не бесспорна. Первоначально запуск должен был состояться в 2013 году, но был перенесен на 2026 год. В январе совместная американо-российская команда Venera-D выпустила отчет, в котором подробно описаны действия аппаратов после приземления на Венеру, а в начале октября в России состоялся семинар, посвященный выбору мест для посадки аппаратов.Команда LLISSE считает, что зонд будет построен н и полностью протестирован к 2023 году. Если NASA решит продолжить реализацию проекта на этом этапе, зонд должен быть перестроен с использованием готовых к полету компонентов. Тем не менее, нет никакой гарантии, что один из самых пуленепробиваемых космических зондов в истории когда-либо сможет летать. Ну а нам с вами остается надеяться на успех российских и американских ученых.