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Близкий и далекий Космос

Близкий и далекий Космос


Космос привлекал человечество с давних времен. Сначала это было любование планетами, звездами и явлениями, происходящими на небе. Древние люди приписывали им религиозный смысл и приравнивали любые изменения с "настроениями" Богов. Впоследствии, когда были изобретены первые приспособления, позволяющие рассмотреть космические объекты в приближенном виде, а также появились эксперты, разбирающиеся в явлениях на небе, подобные предрассудки стали постепенно исчезать.



Первые астрологи, которые назывались звездочетами, были на вес золота. Они были чуть ли не вторыми лицами в государствах после правителя. Знания, которыми владели эти уникальные личности были бесценными. Ведь, именно звездочет мог по расположению и перемещению небесных тел на небесной сфере, а также их постановки относительно друг друга, предсказывать будущее.



С течением времени, появлялось больше информации о Космосе. Это стало возможным благодаря кропотливым исследованиям в течении длительного времени. В настоящее время уже известно, что движение небесных тел происходит по определенной закономерности, цикличность которой занимает длительное время. Некоторые события повторяются только раз в год, другие же раз в несколько лет. Сейчас человечество знает о них и эти изменения предсказуемы благодаря многовековым наблюдениям. Такие явления, как солнечное или лунное затмения, северное сияние, звездопад - это все можно просчитать.



Достоверное прогнозирование стало возможным только благодаря знаниям, оставленным великими астрономами, которые фанатично изучали объекты Солнечной системы. В свое время было установлено количество планет, а также то, что самая большая планета Солнечной системы - Юпитер. Кстати, до 2006 года считалось, что в Солнечной системе присутствует девять планет. В настоящее время, эта цифра уменьшилась до восьми в силу исключения из списка Плутона по несоответствию "планетарным" критериям. Кто знает, возможно в будущем и это число измениться в большую или меньшую сторону.



Еще одним немаловажным предметом исследования и наблюдения астрономов являются звезды. Некоторые из них видимы человеческим глазом, другие же можно рассмотреть только задействовав мощные телескопы. Если попробовать выяснить сколько звезд на небе, то следует учесть, что все их количество увидеть не удастся из-за линии горизонта между Северным и Южным полушариями.



Несмотря на обилие информации о Космосе, он по-прежнему остается непостижимым. Для того, чтобы узнать больше сведений о Космическом пространстве и быть в курсе новых открытий, достаточно почаще заглядывать в источник https://kipmu.ru/, где представлено много интересных статей этой тематики.

28 октябрь 2019 /
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