Загадочный лунный «гель»: снимки китайского лунохода

В январе этого года китайская АМС «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила посадку на обратной стороне Луны.Уже в августе были опубликованы необычные снимки, которые взволновали общественность: на дне кратера был заметен участок с напоминающей гель субстанцией, которая отличалась по виду от окружающих камней.Луноход начал исследование данного участка, несколько дней назад были опубликованы новые снимки.По словам Клайва Нила из Университета Нотр-Дам (США), новые фотографии служат подтверждением ранней гипотезы о том, что данная субстанция представляет собой стекловидные импактиты — расплавившиеся после падения на лунную поверхность метеорита минералы (так называемое «ударное стекло»). Именно это событие могло стать причиной образования кратера.По словам Дена Мориарти из Центра космических полетов Годдарда НАСА, форма образцов на снимках соответствует окружающим их фрагментам, что косвенно говорит об общем происхождении.Интересно, что в 1972 году во время миссии «Аполлон-17» астронавт Харрисон Шмитт смог достать образец подобного минерала. Благодаря блеску и темной поверхности минерал вполне можно спутать с чем-то текучим и напоминающим гель.